https://ria.ru/20250315/trenirovki-2005143882.html

Инструктора "Днепра" тренируют бойцов в Запорожской области

Инструктора "Днепра" тренируют бойцов в Запорожской области - РИА Новости, 15.03.2025

Инструктора "Днепра" тренируют бойцов в Запорожской области

Инструктора по физической подготовке 58-й армии группировки войск "Днепр" проводят тренировки для бойцов штурмовых групп в Запорожской области, повышая их... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T05:09:00+03:00

2025-03-15T05:09:00+03:00

2025-03-15T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778696_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_556bf1999b1507884a4e2c036974bac9.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Инструктора по физической подготовке 58-й армии группировки войск "Днепр" проводят тренировки для бойцов штурмовых групп в Запорожской области, повышая их готовность к выполнению сложных боевых задач, сообщили в Минобороны РФ. "Подготовка включает в себя физические упражнения, адаптированные под реалии боевых условий. Это бег на 10 километров с элементами преодоления препятствий в полной экипировке, штурм окопов, эвакуация раненых, ориентирование на местности, а также тактические учения на время", - сообщили в военном ведомстве. По результатам тренировок, военнослужащие демонстрируют качественные улучшения в выносливости и производительности в боевых условиях. "Сначала люди скептически относились: а зачем нам физическая подготовка? Как показала практика, она необходима, это все развивает определенный навык, специальную выносливость, а также формирует смелость, решительность, уверенность в собственных силах", - рассказал журналистам помощник командира одного из подразделений по физической подготовке с позывным Титан. "Инструктора также акцентируют внимание на психологической подготовке, использующей элементы стресс-тестирования, что помогает военнослужащим адаптироваться к агрессивной боевой среде и развивать командный дух", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005143734.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)