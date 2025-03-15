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Инструктора "Днепра" тренируют бойцов в Запорожской области - РИА Новости, 15.03.2025
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05:09 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/trenirovki-2005143882.html
Инструктора "Днепра" тренируют бойцов в Запорожской области
Инструктора "Днепра" тренируют бойцов в Запорожской области - РИА Новости, 15.03.2025
Инструктора "Днепра" тренируют бойцов в Запорожской области
Инструктора по физической подготовке 58-й армии группировки войск "Днепр" проводят тренировки для бойцов штурмовых групп в Запорожской области, повышая их... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:09:00+03:00
2025-03-15T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Инструктора по физической подготовке 58-й армии группировки войск "Днепр" проводят тренировки для бойцов штурмовых групп в Запорожской области, повышая их готовность к выполнению сложных боевых задач, сообщили в Минобороны РФ. "Подготовка включает в себя физические упражнения, адаптированные под реалии боевых условий. Это бег на 10 километров с элементами преодоления препятствий в полной экипировке, штурм окопов, эвакуация раненых, ориентирование на местности, а также тактические учения на время", - сообщили в военном ведомстве. По результатам тренировок, военнослужащие демонстрируют качественные улучшения в выносливости и производительности в боевых условиях. "Сначала люди скептически относились: а зачем нам физическая подготовка? Как показала практика, она необходима, это все развивает определенный навык, специальную выносливость, а также формирует смелость, решительность, уверенность в собственных силах", - рассказал журналистам помощник командира одного из подразделений по физической подготовке с позывным Титан. "Инструктора также акцентируют внимание на психологической подготовке, использующей элементы стресс-тестирования, что помогает военнослужащим адаптироваться к агрессивной боевой среде и развивать командный дух", - отметили в Минобороны.
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запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Инструктора "Днепра" тренируют бойцов в Запорожской области

Инструктора по физподготовке "Днепра" тренируют бойцов в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Инструктора по физической подготовке 58-й армии группировки войск "Днепр" проводят тренировки для бойцов штурмовых групп в Запорожской области, повышая их готовность к выполнению сложных боевых задач, сообщили в Минобороны РФ.
"Подготовка включает в себя физические упражнения, адаптированные под реалии боевых условий. Это бег на 10 километров с элементами преодоления препятствий в полной экипировке, штурм окопов, эвакуация раненых, ориентирование на местности, а также тактические учения на время", - сообщили в военном ведомстве.
По результатам тренировок, военнослужащие демонстрируют качественные улучшения в выносливости и производительности в боевых условиях. "Сначала люди скептически относились: а зачем нам физическая подготовка? Как показала практика, она необходима, это все развивает определенный навык, специальную выносливость, а также формирует смелость, решительность, уверенность в собственных силах", - рассказал журналистам помощник командира одного из подразделений по физической подготовке с позывным Титан.
"Инструктора также акцентируют внимание на психологической подготовке, использующей элементы стресс-тестирования, что помогает военнослужащим адаптироваться к агрессивной боевой среде и развивать командный дух", - отметили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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