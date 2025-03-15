https://ria.ru/20250315/superservis-2005167417.html

Абитуриенты смогут подавать документы в техникумы с помощью суперсервиса

Абитуриенты смогут подавать документы в техникумы с помощью суперсервиса - РИА Новости, 15.03.2025

Абитуриенты смогут подавать документы в техникумы с помощью суперсервиса

Выпускники российских школ получат возможность подавать документы в колледжи и техникумы, работающие при вузах, с помощью суперсервиса "Поступление в вуз... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T11:06:00+03:00

2025-03-15T11:06:00+03:00

2025-03-15T11:06:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

основной государственный экзамен (огэ)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Выпускники российских школ получат возможность подавать документы в колледжи и техникумы, работающие при вузах, с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", сообщили в пресс-службе правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее функционал суперсервиса. "Информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг сразу после решения приёмной комиссии. Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и в несколько колледжей или техникумов, – они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение", - сообщили в кабмине. Абитуриенты с помощью сервиса также смогут поступать в колледжи и техникумы на целевое обучение. Для этого будет обеспечено информационное взаимодействие с цифровой платформой "Работа России", где размещаются предложения заказчиков о заключении договоров о целевом обучении. Сервис "Поступление в вуз онлайн" работает на базе портала госуслуг с 2021 года. Он создан для удобства выпускников школ. При этом абитуриенты могут продолжать использовать традиционные способы подачи документов – направлять их в вуз почтой или приносить лично.

https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html

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общество, россия, михаил мишустин, основной государственный экзамен (огэ)