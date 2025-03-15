Рейтинг@Mail.ru
Абитуриенты смогут подавать документы в техникумы с помощью суперсервиса - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/superservis-2005167417.html
Абитуриенты смогут подавать документы в техникумы с помощью суперсервиса
Абитуриенты смогут подавать документы в техникумы с помощью суперсервиса - РИА Новости, 15.03.2025
Абитуриенты смогут подавать документы в техникумы с помощью суперсервиса
Выпускники российских школ получат возможность подавать документы в колледжи и техникумы, работающие при вузах, с помощью суперсервиса "Поступление в вуз... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:06:00+03:00
2025-03-15T11:06:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
основной государственный экзамен (огэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796787038_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_60c7e81caa78eb51d0ce61a0d56147b0.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Выпускники российских школ получат возможность подавать документы в колледжи и техникумы, работающие при вузах, с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", сообщили в пресс-службе правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее функционал суперсервиса. "Информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг сразу после решения приёмной комиссии. Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и в несколько колледжей или техникумов, – они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение", - сообщили в кабмине. Абитуриенты с помощью сервиса также смогут поступать в колледжи и техникумы на целевое обучение. Для этого будет обеспечено информационное взаимодействие с цифровой платформой "Работа России", где размещаются предложения заказчиков о заключении договоров о целевом обучении. Сервис "Поступление в вуз онлайн" работает на базе портала госуслуг с 2021 года. Он создан для удобства выпускников школ. При этом абитуриенты могут продолжать использовать традиционные способы подачи документов – направлять их в вуз почтой или приносить лично.
https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796787038_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_15f3250192d8fb164990857ddd05a8d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, основной государственный экзамен (огэ)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Основной государственный экзамен (ОГЭ)
Абитуриенты смогут подавать документы в техникумы с помощью суперсервиса

Минобрнауки: абитуриенты смогут подавать документы в колледжи и техникумы онлайн

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк Приемная комиссия
 Приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Приемная комиссия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Выпускники российских школ получат возможность подавать документы в колледжи и техникумы, работающие при вузах, с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее функционал суперсервиса.
"Информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг сразу после решения приёмной комиссии. Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и в несколько колледжей или техникумов, – они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение", - сообщили в кабмине.
Абитуриенты с помощью сервиса также смогут поступать в колледжи и техникумы на целевое обучение. Для этого будет обеспечено информационное взаимодействие с цифровой платформой "Работа России", где размещаются предложения заказчиков о заключении договоров о целевом обучении.
Сервис "Поступление в вуз онлайн" работает на базе портала госуслуг с 2021 года. Он создан для удобства выпускников школ. При этом абитуриенты могут продолжать использовать традиционные способы подачи документов – направлять их в вуз почтой или приносить лично.
Списки подавших документы в ВУЗ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В России вступили в силу новые правила приема в вузы
1 марта, 01:09
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинОсновной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала