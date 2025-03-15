https://ria.ru/20250315/sudzha-2005155520.html

ВСУ активизировали атаки БПЛА по Судже, чтобы замедлить ВС России

ВСУ активизировали атаки БПЛА по Судже, чтобы замедлить ВС России - РИА Новости, 15.03.2025

ВСУ активизировали атаки БПЛА по Судже, чтобы замедлить ВС России

ВСУ активизировали атаки дронами по Судже, чтобы замедлить продвижение российских сил, сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным Гром. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T09:30:00+03:00

2025-03-15T09:30:00+03:00

2025-03-15T10:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

валерий герасимов

дональд трамп

владимир путин

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СУДЖА, 15 мар — РИА Новости. ВСУ активизировали атаки дронами по Судже, чтобы замедлить продвижение российских сил, сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным Гром."Обстановка напряженная <…>. "Тяжелое" небо, очень много "птичек" (БПЛА)", — рассказал собеседник агентства.Военный пояснил, что противник направляет большое число беспилотников, начиная от разведывательных, дронов со сбросами, FPV и заканчивая гексакоптерами "Баба-яга"."Пытаются замедлить наше продвижение", — добавил Гром.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

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https://ria.ru/20250315/vsu-2005147593.html

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

суджа

курская область

сумская область

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ВСУ активизировали атаки дронов на Суджу ВСУ максимально активизировали атаки дронов на Суджу, чтобы замедлить продвижение российских сил. Местные жители до сих пор не могут поверить, что город освобождён, встречая бойцов со слезами на глазах. Корреспондент РИА Новости с бойцами группы "Аида" спецназа "Ахмат" приехали к тем, кто 7 месяцев жил надеждой. 2025-03-15T09:30 true PT4M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

суджа, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, валерий герасимов, дональд трамп, владимир путин, сумская область