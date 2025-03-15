ВСУ активизировали атаки БПЛА по Судже, чтобы замедлить ВС России
Боец "Ахмата" с позывным Гром: ВСУ активизировали атаки дронами по Судже
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СУДЖА, 15 мар — РИА Новости. ВСУ активизировали атаки дронами по Судже, чтобы замедлить продвижение российских сил, сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным Гром.
"Обстановка напряженная <…>. "Тяжелое" небо, очень много "птичек" (БПЛА)", — рассказал собеседник агентства.
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Военный пояснил, что противник направляет большое число беспилотников, начиная от разведывательных, дронов со сбросами, FPV и заканчивая гексакоптерами "Баба-яга".
"Пытаются замедлить наше продвижение", — добавил Гром.
Суджа была самым крупным населенным пунктом, который ВСУ смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. Они использовали город как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.
Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.