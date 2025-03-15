Рейтинг@Mail.ru
ВСУ активизировали атаки БПЛА по Судже, чтобы замедлить ВС России - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 15.03.2025 (обновлено: 10:17 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/sudzha-2005155520.html
ВСУ активизировали атаки БПЛА по Судже, чтобы замедлить ВС России
ВСУ активизировали атаки БПЛА по Судже, чтобы замедлить ВС России - РИА Новости, 15.03.2025
ВСУ активизировали атаки БПЛА по Судже, чтобы замедлить ВС России
ВСУ активизировали атаки дронами по Судже, чтобы замедлить продвижение российских сил, сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным Гром. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T09:30:00+03:00
2025-03-15T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
валерий герасимов
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005155830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0fa9b23470043e57cf88038cdc472afb.jpg
СУДЖА, 15 мар — РИА Новости. ВСУ активизировали атаки дронами по Судже, чтобы замедлить продвижение российских сил, сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным Гром."Обстановка напряженная &lt;…&gt;. "Тяжелое" небо, очень много "птичек" (БПЛА)", — рассказал собеседник агентства.Военный пояснил, что противник направляет большое число беспилотников, начиная от разведывательных, дронов со сбросами, FPV и заканчивая гексакоптерами "Баба-яга"."Пытаются замедлить наше продвижение", — добавил Гром.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20250315/vsu-2005147593.html
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
суджа
курская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ВСУ активизировали атаки дронов на Суджу
ВСУ максимально активизировали атаки дронов на Суджу, чтобы замедлить продвижение российских сил. Местные жители до сих пор не могут поверить, что город освобождён, встречая бойцов со слезами на глазах. Корреспондент РИА Новости с бойцами группы "Аида" спецназа "Ахмат" приехали к тем, кто 7 месяцев жил надеждой.
2025-03-15T09:30
true
PT4M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005155830_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_00bc5b6b6c95a62435a08296a5ecf563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджа, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, валерий герасимов, дональд трамп, владимир путин, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Валерий Герасимов, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сумская область
ВСУ активизировали атаки БПЛА по Судже, чтобы замедлить ВС России

Боец "Ахмата" с позывным Гром: ВСУ активизировали атаки дронами по Судже

Читать ria.ru в
Дзен
СУДЖА, 15 мар — РИА Новости. ВСУ активизировали атаки дронами по Судже, чтобы замедлить продвижение российских сил, сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным Гром.
"Обстановка напряженная <…>. "Тяжелое" небо, очень много "птичек" (БПЛА)", — рассказал собеседник агентства.
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Военный пояснил, что противник направляет большое число беспилотников, начиная от разведывательных, дронов со сбросами, FPV и заканчивая гексакоптерами "Баба-яга".
"Пытаются замедлить наше продвижение", — добавил Гром.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44

Суджа была самым крупным населенным пунктом, который ВСУ смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. Они использовали город как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.

В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
У ВСУ в Курской области не осталось путей отступления на технике
07:17
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.
Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
Вчера, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасностьВалерий ГерасимовДональд ТрампВладимир ПутинСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала