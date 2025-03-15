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Стармер считает, что "коалиция желающих" будет следить за прекращением огня - РИА Новости, 15.03.2025
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02:54 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/starmer-2005139930.html
Стармер считает, что "коалиция желающих" будет следить за прекращением огня
Стармер считает, что "коалиция желающих" будет следить за прекращением огня - РИА Новости, 15.03.2025
Стармер считает, что "коалиция желающих" будет следить за прекращением огня
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассчитывает на то, что страна вместе с другими членами так называемой "коалиции желающих" будут следить за режимом... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T02:54:00+03:00
2025-03-15T02:54:00+03:00
украина
россия
великобритания
кир стармер
дональд трамп
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассчитывает на то, что страна вместе с другими членами так называемой "коалиции желающих" будут следить за режимом прекращения огня на Украине в случае, если Россия "сядет за стол переговоров", соответствующее заявление опубликовано канцелярией политика на сайте британского правительства в пятницу. Заявление было опубликовано в преддверии встречи 25 мировых лидеров в субботу в онлайн-формате для обсуждения конфликта на Украине. В нем утверждается, что во время встречи премьер призовет страны усилить давление на Россию на фоне переговоров по украинскому конфликту. "Когда Россия наконец сядет за стол переговоров по Украине, мы (Великобритания и другие члены "коалиции" - ред.) должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы гарантировать, что это будет серьезный и прочный мир",- цитируется заявление Стармера. На сайте британского правительства также добавляется, что во время встречи будет подробно рассмотрен вопрос о том, как страны планируют внести свой вклад в "коалицию желающих" в преддверии сессии военного планирования, которая состоится на следующей неделе. В понедельник официальный представитель Даунинг-стрит сообщил, что в субботу Стармер проведет вторую встречу на уровне лидеров для обсуждения ситуации на Украине, она пройдет в онлайн-формате. В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. 3 марта агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250314/medvedev-2005130500.html
https://ria.ru/20250315/mirotvortsy-2005138427.html
https://ria.ru/20250306/rossija-2003390055.html
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украина, россия, великобритания, кир стармер, дональд трамп, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Стармер считает, что "коалиция желающих" будет следить за прекращением огня

Стармер: коалиция желающих должна следить за прекращением огня на Украине

© AP Photo / Adrian DennisКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Adrian Dennis
Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассчитывает на то, что страна вместе с другими членами так называемой "коалиции желающих" будут следить за режимом прекращения огня на Украине в случае, если Россия "сядет за стол переговоров", соответствующее заявление опубликовано канцелярией политика на сайте британского правительства в пятницу.
Заявление было опубликовано в преддверии встречи 25 мировых лидеров в субботу в онлайн-формате для обсуждения конфликта на Украине. В нем утверждается, что во время встречи премьер призовет страны усилить давление на Россию на фоне переговоров по украинскому конфликту.
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Вчера, 22:53
"Когда Россия наконец сядет за стол переговоров по Украине, мы (Великобритания и другие члены "коалиции" - ред.) должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы гарантировать, что это будет серьезный и прочный мир",- цитируется заявление Стармера.
На сайте британского правительства также добавляется, что во время встречи будет подробно рассмотрен вопрос о том, как страны планируют внести свой вклад в "коалицию желающих" в преддверии сессии военного планирования, которая состоится на следующей неделе.
В понедельник официальный представитель Даунинг-стрит сообщил, что в субботу Стармер проведет вторую встречу на уровне лидеров для обсуждения ситуации на Украине, она пройдет в онлайн-формате.
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В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. 3 марта агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
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Лавров исключил возможность компромисса по миротворцам на Украине
6 марта, 13:26
 
УкраинаРоссияВеликобританияКир СтармерДональд ТрампДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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