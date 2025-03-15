Стармер считает, что "коалиция желающих" будет следить за прекращением огня
Стармер: коалиция желающих должна следить за прекращением огня на Украине
© AP Photo / Adrian DennisКир Стармер
© AP Photo / Adrian Dennis
Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассчитывает на то, что страна вместе с другими членами так называемой "коалиции желающих" будут следить за режимом прекращения огня на Украине в случае, если Россия "сядет за стол переговоров", соответствующее заявление опубликовано канцелярией политика на сайте британского правительства в пятницу.
"Когда Россия наконец сядет за стол переговоров по Украине, мы (Великобритания и другие члены "коалиции" - ред.) должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы гарантировать, что это будет серьезный и прочный мир",- цитируется заявление Стармера.
На сайте британского правительства также добавляется, что во время встречи будет подробно рассмотрен вопрос о том, как страны планируют внести свой вклад в "коалицию желающих" в преддверии сессии военного планирования, которая состоится на следующей неделе.
В понедельник официальный представитель Даунинг-стрит сообщил, что в субботу Стармер проведет вторую встречу на уровне лидеров для обсуждения ситуации на Украине, она пройдет в онлайн-формате.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. 3 марта агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".