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В США рассказали о расколе в партии демократов - РИА Новости, 15.03.2025
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17:27 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/ssha-2005216162.html
В США рассказали о расколе в партии демократов
В США рассказали о расколе в партии демократов - РИА Новости, 15.03.2025
В США рассказали о расколе в партии демократов
Члены Демократической партии США оказались расколоты после того, как американский конгресс принял законопроект о финансировании работы правительства и лидер... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:27:00+03:00
2025-03-15T17:27:00+03:00
в мире
сша
чак шумер
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Члены Демократической партии США оказались расколоты после того, как американский конгресс принял законопроект о финансировании работы правительства и лидер партийного меньшинства в сенате Чак Шумер поддержал документ, вопреки обширной критике со стороны соратников, пишет газета Washington Post. В пятницу в сенате США прошло два голосования по законопроекту. В рамках первого голосования, которое являлось процедурным и было необходимо для вынесения документа на окончательное утверждение, 10 сенаторов-демократов проголосовали за законопроект после призыва Шумера. Без их голосов документ не был бы принят, а федеральное правительство под руководством президента Дональда Трампа могло уйти на шатдаун уже с субботы. "Решение поддержать законопроект Республиканской партии о финансировании оставило (Демократическую - ред.) партию, которая все еще не оправилась от победы Дональда Трампа в 2024 году, еще более неуправляемой и разделенной", - говорится в статье. Как отмечает издание, демократы в палате представителей, которые голосовали против законопроекта до его вынесения в сенат, теперь "совершают нападки" на демократов в верхней палате конгресса и пребывают в "ярости". Шумер, как уточняется в публикации, взял на себя роль громоотвода, "поглощающего гнев партии, пока его ключевые союзники молча стоят в стороне". "Когда я принимал это решение, то знал, что получу массу критики со всех сторон. Давайте посмотрим правде в глаза, палата представителей была в гораздо более легкой позиции. Они могли проголосовать против, не прекращая работу правительства. В сенате мы не можем этого сделать", - цитирует газета объяснение Шумера. Однако его заявление не устроило однопартийцев, пишет издание, указывая на письмо с осуждением от более чем 60 членов Демпартии из палаты представителей в адрес Шумера. "За все время работы в сенате я не видел ничего подобного по отношению к какому-либо из лидеров с нашей стороны", - сообщил Washington Post высокопоставленный представитель демократов, комментируя уровень разочарования Шумером в рядах своей партии.
https://ria.ru/20250305/obraschenie_trampa-2003109734.html
https://ria.ru/20250315/ssha-2005134206.html
https://ria.ru/20250312/finansirovanie-2004433699.html
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в мире, сша, чак шумер, дональд трамп
В мире, США, Чак Шумер, Дональд Трамп
В США рассказали о расколе в партии демократов

WP: демократы в сенате США оказались расколоты после закона о финансировании

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКонгресс США
Конгресс США - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Конгресс США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Члены Демократической партии США оказались расколоты после того, как американский конгресс принял законопроект о финансировании работы правительства и лидер партийного меньшинства в сенате Чак Шумер поддержал документ, вопреки обширной критике со стороны соратников, пишет газета Washington Post.
В пятницу в сенате США прошло два голосования по законопроекту. В рамках первого голосования, которое являлось процедурным и было необходимо для вынесения документа на окончательное утверждение, 10 сенаторов-демократов проголосовали за законопроект после призыва Шумера. Без их голосов документ не был бы принят, а федеральное правительство под руководством президента Дональда Трампа могло уйти на шатдаун уже с субботы.
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"Решение поддержать законопроект Республиканской партии о финансировании оставило (Демократическую - ред.) партию, которая все еще не оправилась от победы Дональда Трампа в 2024 году, еще более неуправляемой и разделенной", - говорится в статье.
Как отмечает издание, демократы в палате представителей, которые голосовали против законопроекта до его вынесения в сенат, теперь "совершают нападки" на демократов в верхней палате конгресса и пребывают в "ярости".
Шумер, как уточняется в публикации, взял на себя роль громоотвода, "поглощающего гнев партии, пока его ключевые союзники молча стоят в стороне".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Сенат США принял законопроект о финансировании правительства
Вчера, 00:10
"Когда я принимал это решение, то знал, что получу массу критики со всех сторон. Давайте посмотрим правде в глаза, палата представителей была в гораздо более легкой позиции. Они могли проголосовать против, не прекращая работу правительства. В сенате мы не можем этого сделать", - цитирует газета объяснение Шумера.
Однако его заявление не устроило однопартийцев, пишет издание, указывая на письмо с осуждением от более чем 60 членов Демпартии из палаты представителей в адрес Шумера.
"За все время работы в сенате я не видел ничего подобного по отношению к какому-либо из лидеров с нашей стороны", - сообщил Washington Post высокопоставленный представитель демократов, комментируя уровень разочарования Шумером в рядах своей партии.
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В конгрессе США одобрили законопроект, позволяющий избежать шатдауна
12 марта, 00:58
 
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