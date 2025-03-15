https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005227883.html

Спецоперация, 15 марта: в Курской области освободили два населенных пункта

Спецоперация, 15 марта: в Курской области освободили два населенных пункта - РИА Новости, 15.03.2025

Спецоперация, 15 марта: в Курской области освободили два населенных пункта

Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T19:12:00+03:00

2025-03-15T19:12:00+03:00

2025-03-15T19:12:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ на курском направлении за минувшие сутки составили более 220 человек, уничтожен один танк, сообщили в Минобороны. В то же время Владимир Зеленский отказывается признавать факт окружения ВСУ в Курской области, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину пощадить окруженных украинских солдат. В зоне СВО противник за сутки потерял до 1265 человек, говорится в сводке министерства. Также сообщается, что ВКС России в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Обстановка на освобожденных курских землях Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в Курской области, освобожденных от ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, саперам предстоит провести значительную работу, так как ВСУ в ходе боевых действий применяли различные типы боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. Кроме того, инженерные подразделения обнаружили запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах. ВСУ активизировали атаки дронами по Судже и используют всё их многообразие, чтобы замедлить продвижение российских сил, сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Гром". Он пояснил, что ВСУ направляют на Суджу большое число различных БПЛА, начиная от разведывательных, дронов со сбросами, FPV и заканчивая гексакоптерами "Баба-Яга". Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 275 человек, включая 11 детей, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он сообщил, что более 370 фамилий исключено из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области, эти люди найдены. Зверства ВСУ на курской земле Тем временем жители курских населенных пунктов рассказывают о том, что им пришлось пережить во время оккупации. Эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала РИА Новости, что польские наемники ВСУ вели себя жестоко по отношению к мирному населению, они изнасиловали девочку и 73-летнюю пенсионерку, которую после хотели убить. Мирный житель Суджи Шавкат Хамедов рассказал, что во время оккупации ВСУ люди умирали от голода, холода и болезней, своими силами им пришлось похоронить около домов 34 человека. При захоронении люди старались соблюсти и религиозные традиции, а также подписывали имена умерших. Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что в последнее время люди не боялись пролетающих дронов. Атаки ВСУ беспилотниками на российские регионы Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 126 украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, после падения обломков БПЛА загорелся камыш в Красноармейском районе Волгограда, пожар оперативно потушен. Пострадавших и повреждений объектов нет, отметил губернатор. Украинский БПЛА с боеприпасом с отравляющими веществами был сбит в Троицком районе ЛНР, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он отметил, что БПЛА был сбит в районе села Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет никаких воинских подразделений. По мнению Мирошника, целью атаки БПЛА был гражданский объект. Военные представители стран ЕС, входящие в "коалицию желающих", обсудят гарантии безопасности Украины Военные представители стран "коалиции желающих" встретятся в предстоящий четверг для разработки практических планов по тому, как их вооруженные силы смогут обеспечить гарантии безопасности Украины в будущем, заявил премьер Великобритании Кир Стармер. По его словам, настал момент, когда необходимо начать обсуждения механизма для поддержания полного прекращения огня и достижения прочного мира, поддерживаемого договоренностями по безопасности "коалиции желающих". Стармер заявил, что участники встречи договорились продолжать увеличивать давление на Россию и поставлять вооружение Украине. Австралия может рассмотреть все инициативы по отправлению миротворческих миссий на Украину, однако подобные действия "требуют предварительного условия мира", заявил премьер Австралии Энтони Альбонезе по итогам участия в видеоконференции по Украине лидеров около 25 западных стран. Политик добавил, что Австралия "всегда открыта" для рассмотрения любых новых предложений по поддержке Украины, а также для "рассмотрения любых запросов на участие в будущих миротворческих усилиях в поддержку справедливого и прочного мира". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

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https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

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украина, россия, австралия, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, евросоюз