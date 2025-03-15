https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005227883.html
Спецоперация, 15 марта: в Курской области освободили два населенных пункта
Спецоперация, 15 марта: в Курской области освободили два населенных пункта - РИА Новости, 15.03.2025
Спецоперация, 15 марта: в Курской области освободили два населенных пункта
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:12:00+03:00
2025-03-15T19:12:00+03:00
2025-03-15T19:12:00+03:00
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кир стармер
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ на курском направлении за минувшие сутки составили более 220 человек, уничтожен один танк, сообщили в Минобороны. В то же время Владимир Зеленский отказывается признавать факт окружения ВСУ в Курской области, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину пощадить окруженных украинских солдат. В зоне СВО противник за сутки потерял до 1265 человек, говорится в сводке министерства. Также сообщается, что ВКС России в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Обстановка на освобожденных курских землях Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в Курской области, освобожденных от ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, саперам предстоит провести значительную работу, так как ВСУ в ходе боевых действий применяли различные типы боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. Кроме того, инженерные подразделения обнаружили запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах. ВСУ активизировали атаки дронами по Судже и используют всё их многообразие, чтобы замедлить продвижение российских сил, сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Гром". Он пояснил, что ВСУ направляют на Суджу большое число различных БПЛА, начиная от разведывательных, дронов со сбросами, FPV и заканчивая гексакоптерами "Баба-Яга". Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 275 человек, включая 11 детей, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он сообщил, что более 370 фамилий исключено из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области, эти люди найдены. Зверства ВСУ на курской земле Тем временем жители курских населенных пунктов рассказывают о том, что им пришлось пережить во время оккупации. Эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала РИА Новости, что польские наемники ВСУ вели себя жестоко по отношению к мирному населению, они изнасиловали девочку и 73-летнюю пенсионерку, которую после хотели убить. Мирный житель Суджи Шавкат Хамедов рассказал, что во время оккупации ВСУ люди умирали от голода, холода и болезней, своими силами им пришлось похоронить около домов 34 человека. При захоронении люди старались соблюсти и религиозные традиции, а также подписывали имена умерших. Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что в последнее время люди не боялись пролетающих дронов. Атаки ВСУ беспилотниками на российские регионы Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 126 украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, после падения обломков БПЛА загорелся камыш в Красноармейском районе Волгограда, пожар оперативно потушен. Пострадавших и повреждений объектов нет, отметил губернатор. Украинский БПЛА с боеприпасом с отравляющими веществами был сбит в Троицком районе ЛНР, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он отметил, что БПЛА был сбит в районе села Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет никаких воинских подразделений. По мнению Мирошника, целью атаки БПЛА был гражданский объект. Военные представители стран ЕС, входящие в "коалицию желающих", обсудят гарантии безопасности Украины Военные представители стран "коалиции желающих" встретятся в предстоящий четверг для разработки практических планов по тому, как их вооруженные силы смогут обеспечить гарантии безопасности Украины в будущем, заявил премьер Великобритании Кир Стармер. По его словам, настал момент, когда необходимо начать обсуждения механизма для поддержания полного прекращения огня и достижения прочного мира, поддерживаемого договоренностями по безопасности "коалиции желающих". Стармер заявил, что участники встречи договорились продолжать увеличивать давление на Россию и поставлять вооружение Украине. Австралия может рассмотреть все инициативы по отправлению миротворческих миссий на Украину, однако подобные действия "требуют предварительного условия мира", заявил премьер Австралии Энтони Альбонезе по итогам участия в видеоконференции по Украине лидеров около 25 западных стран. Политик добавил, что Австралия "всегда открыта" для рассмотрения любых новых предложений по поддержке Украины, а также для "рассмотрения любых запросов на участие в будущих миротворческих усилиях в поддержку справедливого и прочного мира". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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украина, россия, австралия, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Австралия, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, сообщило Минобороны РФ.
Потери ВСУ на курском направлении за минувшие сутки составили более 220 человек, уничтожен один танк, сообщили в Минобороны.
В то же время Владимир Зеленский отказывается признавать факт окружения ВСУ в Курской области, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину пощадить окруженных украинских солдат.
В зоне СВО противник за сутки потерял до 1265 человек, говорится в сводке министерства.
Также сообщается, что ВКС России в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Обстановка на освобожденных курских землях
Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в Курской области, освобожденных от ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов, сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, саперам предстоит провести значительную работу, так как ВСУ в ходе боевых действий применяли различные типы боеприпасов, в том числе производства стран НАТО.
Кроме того, инженерные подразделения обнаружили запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах.
ВСУ активизировали атаки дронами по Судже и используют всё их многообразие, чтобы замедлить продвижение российских сил, сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Гром".
Он пояснил, что ВСУ направляют на Суджу большое число различных БПЛА, начиная от разведывательных, дронов со сбросами, FPV и заканчивая гексакоптерами "Баба-Яга".
Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 275 человек, включая 11 детей, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он сообщил, что более 370 фамилий исключено из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области, эти люди найдены.
Зверства ВСУ на курской земле
Тем временем жители курских населенных пунктов рассказывают о том, что им пришлось пережить во время оккупации.
Эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала РИА Новости, что польские наемники ВСУ вели себя жестоко по отношению к мирному населению, они изнасиловали девочку и 73-летнюю пенсионерку, которую после хотели убить.
Мирный житель Суджи Шавкат Хамедов рассказал, что во время оккупации ВСУ люди умирали от голода, холода и болезней, своими силами им пришлось похоронить около домов 34 человека.
При захоронении люди старались соблюсти и религиозные традиции, а также подписывали имена умерших.
Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что в последнее время люди не боялись пролетающих дронов.
Атаки ВСУ беспилотниками на российские регионы
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 126 украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, после падения обломков БПЛА загорелся камыш в Красноармейском районе Волгограда, пожар оперативно потушен. Пострадавших и повреждений объектов нет, отметил губернатор.
Украинский БПЛА с боеприпасом с отравляющими веществами был сбит в Троицком районе ЛНР, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он отметил, что БПЛА был сбит в районе села Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет никаких воинских подразделений. По мнению Мирошника, целью атаки БПЛА был гражданский объект.
Военные представители стран ЕС, входящие в "коалицию желающих", обсудят гарантии безопасности Украины
Военные представители стран "коалиции желающих" встретятся в предстоящий четверг для разработки практических планов по тому, как их вооруженные силы смогут обеспечить гарантии безопасности Украины в будущем, заявил премьер Великобритании Кир Стармер.
По его словам, настал момент, когда необходимо начать обсуждения механизма для поддержания полного прекращения огня и достижения прочного мира, поддерживаемого договоренностями по безопасности "коалиции желающих".
Стармер заявил, что участники встречи договорились продолжать увеличивать давление на Россию и поставлять вооружение Украине.
Австралия может рассмотреть все инициативы по отправлению миротворческих миссий на Украину, однако подобные действия "требуют предварительного условия мира", заявил премьер Австралии Энтони Альбонезе по итогам участия в видеоконференции по Украине лидеров около 25 западных стран.
Политик добавил, что Австралия "всегда открыта" для рассмотрения любых новых предложений по поддержке Украины, а также для "рассмотрения любых запросов на участие в будущих миротворческих усилиях в поддержку справедливого и прочного мира".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.