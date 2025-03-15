https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005165820.html

БПЛА "Днепра" уничтожил замаскированную САУ ВСУ на Запорожском направлении

БПЛА "Днепра" уничтожил замаскированную САУ ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.03.2025

БПЛА "Днепра" уничтожил замаскированную САУ ВСУ на Запорожском направлении

Расчет БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России выявил и уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку (САУ)... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T10:56:00+03:00

2025-03-15T10:56:00+03:00

2025-03-15T11:01:00+03:00

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ТОКМАК, 15 мар - РИА Новости. Расчет БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России выявил и уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку (САУ) украинских боевиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета "Шаман" с позывным "Депутат". "Наш расчет ведёт активный поиск и уничтожение артиллерийских систем и живой силы противника в районе населенного пункта Новоданиловка. В ходе очередного рейда по тыловым линиям позиций противника была обнаружена самоходная артиллерийская установка. Расчет принял решение на уничтожение. В небе находились два ударных БПЛА. Один поразил цель, второй зафиксировал уничтожение и продолжил рейд",- сказал РИА Новости "Депутат".

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Уничтожение замаскированной самоходной установки ВСУ на Запорожском направлении Расчет БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" выявил и уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку украинских боевиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета "Шаман" с позывным "Депутат". 2025-03-15T10:56 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф