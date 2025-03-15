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БПЛА "Днепра" уничтожил замаскированную САУ ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 15.03.2025 (обновлено: 11:01 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005165820.html
БПЛА "Днепра" уничтожил замаскированную САУ ВСУ на Запорожском направлении
БПЛА "Днепра" уничтожил замаскированную САУ ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.03.2025
БПЛА "Днепра" уничтожил замаскированную САУ ВСУ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России выявил и уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку (САУ)... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T10:56:00+03:00
2025-03-15T11:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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ТОКМАК, 15 мар - РИА Новости. Расчет БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России выявил и уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку (САУ) украинских боевиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета "Шаман" с позывным "Депутат". "Наш расчет ведёт активный поиск и уничтожение артиллерийских систем и живой силы противника в районе населенного пункта Новоданиловка. В ходе очередного рейда по тыловым линиям позиций противника была обнаружена самоходная артиллерийская установка. Расчет принял решение на уничтожение. В небе находились два ударных БПЛА. Один поразил цель, второй зафиксировал уничтожение и продолжил рейд",- сказал РИА Новости "Депутат".
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Уничтожение замаскированной самоходной установки ВСУ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" выявил и уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку украинских боевиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета "Шаман" с позывным "Депутат".
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
БПЛА "Днепра" уничтожил замаскированную САУ ВСУ на Запорожском направлении

Расчёт БПЛА 42-й дивизии ВС РФ уничтожил САУ ВСУ на Запорожском направлении

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ТОКМАК, 15 мар - РИА Новости. Расчет БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России выявил и уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку (САУ) украинских боевиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета "Шаман" с позывным "Депутат".
"Наш расчет ведёт активный поиск и уничтожение артиллерийских систем и живой силы противника в районе населенного пункта Новоданиловка. В ходе очередного рейда по тыловым линиям позиций противника была обнаружена самоходная артиллерийская установка. Расчет принял решение на уничтожение. В небе находились два ударных БПЛА. Один поразил цель, второй зафиксировал уничтожение и продолжил рейд",- сказал РИА Новости "Депутат".
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