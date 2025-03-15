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Бойцы ВС России рассказали об освобождении населенных пунктов под Суджей
Бойцы ВС России рассказали об освобождении населенных пунктов под Суджей - РИА Новости, 15.03.2025
Бойцы ВС России рассказали об освобождении населенных пунктов под Суджей
Военнослужащие группировки войск "Север" рассказали на видео Минобороны о боевых действиях при освобождении населенных пунктов Русская Конопелька и Агроном в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:07:00+03:00
2025-03-15T05:07:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" рассказали на видео Минобороны о боевых действиях при освобождении населенных пунктов Русская Конопелька и Агроном в Курской области. Подразделения 186-го мотострелкового полка в составе группировки войск "Север" закрепились в освобожденных населенных пунктах Русская Конопелька и Агроном Суджанского района Курской области. Они уже разминировали основные участки местности. "Это вооружение и боеприпасы, которое противник оставил при побеге с населенного пункта Агроном. Винтовки американского производства полностью в рабочем состоянии, дальше будут работать против них", - рассказал командир одного из подразделений полка с позывным "Ястреб", организовавший зачистку хутора Агроном. "Производство Америки, пулемет, он стоял на бронемашине "Козак". Вдруг, если получится, будем с него и работать в дальнейшем", - рассказал один из военнослужащих. На кадрах также показана подбитая и сложенная бронированная техника ВСУ, тела уничтоженных боевиков. В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Север" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы ВС России рассказали об освобождении населенных пунктов под Суджей
Бойцы ВС России рассказали об освобождении Русской Конопельки и Агронома
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" рассказали на видео Минобороны о боевых действиях при освобождении населенных пунктов Русская Конопелька и Агроном в Курской области.
Подразделения 186-го мотострелкового полка в составе группировки войск "Север" закрепились в освобожденных населенных пунктах Русская Конопелька и Агроном Суджанского района Курской области. Они уже разминировали основные участки местности.
"Это вооружение и боеприпасы, которое противник оставил при побеге с населенного пункта Агроном. Винтовки американского производства полностью в рабочем состоянии, дальше будут работать против них", - рассказал командир одного из подразделений полка с позывным "Ястреб", организовавший зачистку хутора Агроном.
"Производство Америки, пулемет, он стоял на бронемашине "Козак". Вдруг, если получится, будем с него и работать в дальнейшем", - рассказал один из военнослужащих.
На кадрах также показана подбитая и сложенная бронированная техника ВСУ, тела уничтоженных боевиков.
В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Север" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.