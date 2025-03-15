https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005143734.html

Бойцы ВС России рассказали об освобождении населенных пунктов под Суджей

Бойцы ВС России рассказали об освобождении населенных пунктов под Суджей - РИА Новости, 15.03.2025

Бойцы ВС России рассказали об освобождении населенных пунктов под Суджей

Военнослужащие группировки войск "Север" рассказали на видео Минобороны о боевых действиях при освобождении населенных пунктов Русская Конопелька и Агроном в... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T05:07:00+03:00

2025-03-15T05:07:00+03:00

2025-03-15T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

суджанский район

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" рассказали на видео Минобороны о боевых действиях при освобождении населенных пунктов Русская Конопелька и Агроном в Курской области. Подразделения 186-го мотострелкового полка в составе группировки войск "Север" закрепились в освобожденных населенных пунктах Русская Конопелька и Агроном Суджанского района Курской области. Они уже разминировали основные участки местности. "Это вооружение и боеприпасы, которое противник оставил при побеге с населенного пункта Агроном. Винтовки американского производства полностью в рабочем состоянии, дальше будут работать против них", - рассказал командир одного из подразделений полка с позывным "Ястреб", организовавший зачистку хутора Агроном. "Производство Америки, пулемет, он стоял на бронемашине "Козак". Вдруг, если получится, будем с него и работать в дальнейшем", - рассказал один из военнослужащих. На кадрах также показана подбитая и сложенная бронированная техника ВСУ, тела уничтоженных боевиков. В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Север" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005143601.html

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курская область, суджа, суджанский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф