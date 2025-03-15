https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005134068.html

Гаубичная батарея лейтенанта ВС России не дала ВСУ ввести в бой резервы

Гаубичная батарея лейтенанта ВС России не дала ВСУ ввести в бой резервы - РИА Новости, 15.03.2025

Гаубичная батарея лейтенанта ВС России не дала ВСУ ввести в бой резервы

Расчеты гаубичной артиллерии под командованием гвардии лейтенанта ВС РФ Сергея Колбеева сковали силы и средства противника, который пытался ввести в бой... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T00:02:00+03:00

2025-03-15T00:02:00+03:00

2025-03-15T00:02:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Расчеты гаубичной артиллерии под командованием гвардии лейтенанта ВС РФ Сергея Колбеева сковали силы и средства противника, который пытался ввести в бой резервы, значительная часть боевиков и техники ВСУ была уничтожена в ходе контрбатарейной борьбы на важном участке фронта, сообщило Минобороны России. "Колбеев, командуя гаубичной артиллерийской батареей, выполнял боевую задачу по уничтожению техники, живой силы противника и ведению контрбатарейной борьбы на важном участке фронта. В ходе артиллерийского удара расчеты под командованием Колбеева уничтожили основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишили возможности противника ввести в бой резервы, что привело к отступлению боевиков", - говорится в сообщении Минобороны РФ. По данным министерства, подразделению российских штурмовиков удалось выбить врага с укрепленных позиций, но противник, не желая их оставлять, запросил подкрепление для контратаки. Тогда, как сообщили в МО России, Колбеев получил координаты от разведывательной группы о скоплении живой силы и техники врага, которые готовились выдвинуться на подкрепление терпящим бедствие боевикам. Колбеев безошибочно рассчитал установки для стрельбы и выполнил огневую задачу. "Смелые и решительные действия Колбеева, а также слаженные и профессиональные действия его подчиненных позволили сорвать планы противника и сохранить жизни российских бойцов", - отметило Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250314/bespilotniki-2005130990.html

https://ria.ru/20250314/minoborony-2004916075.html

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