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СМИ: Словакия и ФРГ надеются на возвращение поставок российского газа - РИА Новости, 15.03.2025
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13:41 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/slovakija-2005183413.html
СМИ: Словакия и ФРГ надеются на возвращение поставок российского газа
СМИ: Словакия и ФРГ надеются на возвращение поставок российского газа - РИА Новости, 15.03.2025
СМИ: Словакия и ФРГ надеются на возвращение поставок российского газа
Словакия и промышленные предприятия в Германии надеются на возвращение поставок российского газа, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:41:00+03:00
2025-03-15T13:41:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Словакия и промышленные предприятия в Германии надеются на возвращение поставок российского газа, передает агентство Блумберг. В четверг президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена. По его словам, это "пойдет на пользу" Европе, потому что она сможет получать дешевый российский газ. Агентство полагает, что ценовое давление может проверить на прочность решимость Европы обойтись без российского газа. "Европейцы все еще платят больше за газ спустя три года после самого тяжелого энергетического кризиса в регионе за несколько десятилетий. И в крупнейшей экономике ЕС – Германии – некоторые промышленные предприятия надеются на возвращение российских поставок, так как высокие цены на энергоносители сказываются на их способности конкурировать с иностранными производителями. Страны Восточной Европы, которые раньше полагались на советские поставки газа, в особенности Словакия, также настаивают на возвращении объемов поставок российского газа по трубопроводу", - говорится в материале, опубликованном на сайте агентства. Отмечается, что в этом году вопрос хранения газа стал вызывать у европейских стран большую обеспокоенность, так как из-за холодной зимы и падения производства ветровой энергии государства быстрее расходовали свои запасы. "Европе предстоит тяжелый и дорогой сезон пополнения запасов перед началом новой зимы, и любое существенное увеличение поставок газа в условиях дефицитного рынка принесло бы долгожданное облегчение", - передает агентство. Тем не менее многие эксперты считают, что возврат к прежним объемам поставок вряд ли возможен. В качестве причин агентство приводит разработку ЕС плана по отказу от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, испорченные или разорванные отношения Европы с российскими поставщиками газа, а также проблемы с инфраструктурой. Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20241231/slovakija-1992176658.html
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экономика, россия, европа, словакия, владимир путин, александр лукашенко, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Европа, Словакия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Евросоюз, В мире
СМИ: Словакия и ФРГ надеются на возвращение поставок российского газа

Bloomberg: Словакия и ФРГ надеются на возвращение поставок газа из РФ

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Словакия и промышленные предприятия в Германии надеются на возвращение поставок российского газа, передает агентство Блумберг.
В четверг президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена. По его словам, это "пойдет на пользу" Европе, потому что она сможет получать дешевый российский газ.
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Агентство полагает, что ценовое давление может проверить на прочность решимость Европы обойтись без российского газа.
"Европейцы все еще платят больше за газ спустя три года после самого тяжелого энергетического кризиса в регионе за несколько десятилетий. И в крупнейшей экономике ЕСГермании – некоторые промышленные предприятия надеются на возвращение российских поставок, так как высокие цены на энергоносители сказываются на их способности конкурировать с иностранными производителями. Страны Восточной Европы, которые раньше полагались на советские поставки газа, в особенности Словакия, также настаивают на возвращении объемов поставок российского газа по трубопроводу", - говорится в материале, опубликованном на сайте агентства.
Отмечается, что в этом году вопрос хранения газа стал вызывать у европейских стран большую обеспокоенность, так как из-за холодной зимы и падения производства ветровой энергии государства быстрее расходовали свои запасы.
"Европе предстоит тяжелый и дорогой сезон пополнения запасов перед началом новой зимы, и любое существенное увеличение поставок газа в условиях дефицитного рынка принесло бы долгожданное облегчение", - передает агентство.
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Тем не менее многие эксперты считают, что возврат к прежним объемам поставок вряд ли возможен. В качестве причин агентство приводит разработку ЕС плана по отказу от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, испорченные или разорванные отношения Европы с российскими поставщиками газа, а также проблемы с инфраструктурой.
Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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