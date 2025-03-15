СМИ: Словакия и ФРГ надеются на возвращение поставок российского газа
Bloomberg: Словакия и ФРГ надеются на возвращение поставок газа из РФ
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Словакия и промышленные предприятия в Германии надеются на возвращение поставок российского газа, передает агентство Блумберг.
В четверг президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена. По его словам, это "пойдет на пользу" Европе, потому что она сможет получать дешевый российский газ.
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Агентство полагает, что ценовое давление может проверить на прочность решимость Европы обойтись без российского газа.
"Европейцы все еще платят больше за газ спустя три года после самого тяжелого энергетического кризиса в регионе за несколько десятилетий. И в крупнейшей экономике ЕС – Германии – некоторые промышленные предприятия надеются на возвращение российских поставок, так как высокие цены на энергоносители сказываются на их способности конкурировать с иностранными производителями. Страны Восточной Европы, которые раньше полагались на советские поставки газа, в особенности Словакия, также настаивают на возвращении объемов поставок российского газа по трубопроводу", - говорится в материале, опубликованном на сайте агентства.
Отмечается, что в этом году вопрос хранения газа стал вызывать у европейских стран большую обеспокоенность, так как из-за холодной зимы и падения производства ветровой энергии государства быстрее расходовали свои запасы.
"Европе предстоит тяжелый и дорогой сезон пополнения запасов перед началом новой зимы, и любое существенное увеличение поставок газа в условиях дефицитного рынка принесло бы долгожданное облегчение", - передает агентство.
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Тем не менее многие эксперты считают, что возврат к прежним объемам поставок вряд ли возможен. В качестве причин агентство приводит разработку ЕС плана по отказу от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, испорченные или разорванные отношения Европы с российскими поставщиками газа, а также проблемы с инфраструктурой.
Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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