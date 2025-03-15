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В Латакии три человека погибли при взрыве, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.03.2025
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17:37 15.03.2025 (обновлено: 17:48 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/siriya-2005217377.html
В Латакии три человека погибли при взрыве, сообщили СМИ
В Латакии три человека погибли при взрыве, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.03.2025
В Латакии три человека погибли при взрыве, сообщили СМИ
Три человека погибли в результате взрыва в сирийской Латакии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:37:00+03:00
2025-03-15T17:48:00+03:00
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сирия
латакия (мухафаза)
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва в сирийской Латакии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya."По предварительным данным, три человека погибли в результате неизвестного взрыва в районе Ар-Рамль", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20250311/siriya-2004136885.html
сирия
латакия (мухафаза)
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в мире, сирия, латакия (мухафаза)
В мире, Сирия, Латакия (мухафаза)
В Латакии три человека погибли при взрыве, сообщили СМИ

Al Ikhbariya: 3 человека погибли в результате взрыва в районе Ар-Рамль в Латакии

© Getty Images / Anadolu / Izettin KasimДым над Латакией, Сирия
Дым над Латакией, Сирия - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Izettin Kasim
Дым над Латакией, Сирия
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва в сирийской Латакии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.
"По предварительным данным, три человека погибли в результате неизвестного взрыва в районе Ар-Рамль", - говорится в сообщении телеканала.
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В миреСирияЛатакия (мухафаза)
 
 
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