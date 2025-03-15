https://ria.ru/20250315/siriya-2005217377.html

В Латакии три человека погибли при взрыве, сообщили СМИ

В Латакии три человека погибли при взрыве, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.03.2025

В Латакии три человека погибли при взрыве, сообщили СМИ

Три человека погибли в результате взрыва в сирийской Латакии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T17:37:00+03:00

2025-03-15T17:37:00+03:00

2025-03-15T17:48:00+03:00

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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва в сирийской Латакии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya."По предварительным данным, три человека погибли в результате неизвестного взрыва в районе Ар-Рамль", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20250311/siriya-2004136885.html

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латакия (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, латакия (мухафаза)