https://ria.ru/20250315/siriya-2005217377.html
В Латакии три человека погибли при взрыве, сообщили СМИ
В Латакии три человека погибли при взрыве, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.03.2025
В Латакии три человека погибли при взрыве, сообщили СМИ
Три человека погибли в результате взрыва в сирийской Латакии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:37:00+03:00
2025-03-15T17:37:00+03:00
2025-03-15T17:48:00+03:00
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сирия
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва в сирийской Латакии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya."По предварительным данным, три человека погибли в результате неизвестного взрыва в районе Ар-Рамль", - говорится в сообщении телеканала.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, латакия (мухафаза)
В мире, Сирия, Латакия (мухафаза)
В Латакии три человека погибли при взрыве, сообщили СМИ
Al Ikhbariya: 3 человека погибли в результате взрыва в районе Ар-Рамль в Латакии