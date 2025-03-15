https://ria.ru/20250315/shkolniki-2005212089.html

Учащиеся ярославского комплекса "Лидер" запустили новый медиапроект

Учащиеся ярославского комплекса "Лидер" запустили новый медиапроект - РИА Новости, 15.03.2025

Учащиеся ярославского комплекса "Лидер" запустили новый медиапроект

Учащиеся образовательного комплекса "Лидер" в Ярославле запустили новый медиапроект, в рамках которого создадут видео истории всех структурных подразделений... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T17:07:00+03:00

2025-03-15T17:07:00+03:00

2025-03-15T17:07:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Учащиеся образовательного комплекса "Лидер" в Ярославле запустили новый медиапроект, в рамках которого создадут видео истории всех структурных подразделений комплекса, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. "Ребята из ярославского образовательного комплекса "Лидер" запустили новый медиапроект. Школьники будут сами создавать истории всех структурных подразделений комплекса, снимать видеоролики и записывать подкасты", - говорится в сообщении. По данным областного правительства, учащиеся будут использовать специально закупленное для медиацентра оборудование: фото- и видеокамеры, ноутбуки, микрофоны, телевизоры, акустические системы, телесуфлеры, аппаратуру для организации ВКС и многое другое. "Современная техника приобретена для всех шести образовательных комплексов региона. Новое оборудование помогает ребятам и педагогам развивать медиацентры, в интересных форматах рассказывать о своих достижениях и новостях. В процессе такой работы школьники смогут развить навыки, востребованные сейчас не только в сфере медиа, но и в любой другой экспертной среде: это умение вести социальные сети, создавать интересный контент, работать в кадре", - приводит пресс-служба областного правительства слова министра образования региона Ирины Лободы. В проекте будут задействованы около 30 учащихся, которые занимаются в медиацентре. Осваивая новое оборудование, ребята пробуют себя в роли фотографов, видеооператоров, телеведущих, монтажеров. Готовые видеоролики и подкасты будут опубликованы в госпаблике образовательного комплекса, отмечают в областном правительстве. По данным правительства Ярославской области, в регионе работают шесть образовательных комплексов: "Лидер", "Вектор" и образовательный комплекс №3 имени Н.П. Гусева в Ярославле, "Флагман" и "Импульс" в Рыбинске, а также Переславский образовательный комплекс №1.

https://ria.ru/20250307/proekty-2003672036.html

https://ria.ru/20250306/evraev-2003419623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, ярославская область, рыбинск