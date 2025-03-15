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В Минобороны рассказали о сложностях разминирования Курской области

В Минобороны рассказали о сложностях разминирования Курской области - РИА Новости, 15.03.2025

В Минобороны рассказали о сложностях разминирования Курской области

Саперы в Курской области выполнят большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T11:33:00+03:00

2025-03-15T11:33:00+03:00

2025-03-15T11:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Саперы в Курской области выполнят большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО, сообщили в Минобороны РФ. "Саперам предстоит выполнить значительный объем задач, так как формированиями ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО. Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах", - говорится в сообщении. Отмечается, что для организации выполнения задач по разминированию освобожденной территории в Курской области развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. К выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

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курская область, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)