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В Минобороны рассказали о сложностях разминирования Курской области - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 15.03.2025 (обновлено: 11:34 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/sapery-2005170560.html
В Минобороны рассказали о сложностях разминирования Курской области
В Минобороны рассказали о сложностях разминирования Курской области - РИА Новости, 15.03.2025
В Минобороны рассказали о сложностях разминирования Курской области
Саперы в Курской области выполнят большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:33:00+03:00
2025-03-15T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Саперы в Курской области выполнят большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО, сообщили в Минобороны РФ. "Саперам предстоит выполнить значительный объем задач, так как формированиями ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО. Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах", - говорится в сообщении. Отмечается, что для организации выполнения задач по разминированию освобожденной территории в Курской области развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. К выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации.
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курская область, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о сложностях разминирования Курской области

Минобороны: ВСУ в Курской области применяли разные типы боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Саперы в Курской области выполнят большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО, сообщили в Минобороны РФ.
"Саперам предстоит выполнить значительный объем задач, так как формированиями ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО. Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для организации выполнения задач по разминированию освобожденной территории в Курской области развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. К выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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