https://ria.ru/20250315/rebenok-2005175874.html

В тюменской больнице умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в Тобольске

В тюменской больнице умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в Тобольске - РИА Новости, 15.03.2025

В тюменской больнице умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в Тобольске

Пострадавший при взрыве газа в частном доме в городе Тобольске Тюменской области ребенок скончался в Тюменском ожоговом центре из-за несовместимых с жизнью... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T12:23:00+03:00

2025-03-15T12:23:00+03:00

2025-03-15T12:25:00+03:00

происшествия

тобольск

тюменская область

россия

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 15 мар – РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в частном доме в городе Тобольске Тюменской области ребенок скончался в Тюменском ожоговом центре из-за несовместимых с жизнью травм. В среду при взрыве газа в частном доме в Тобольске пострадали жильцы — женщина и ее ребенок, состояние обоих оценивалось как крайне тяжелое. В четверг Тюменский центр медицины катастроф доставил их из областной больницы №3, которая находится в Тобольске, в профильное отделение областной клинической больницы №1 в Тюмени. "Скончался ребенок, пострадавший во время недавнего ЧП в Тобольске. Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось. Тюменский ожоговый центр использует самые современные технологии, в нем работают врачи с большим опытом, но травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьезные. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. По словам губернатора, семье будет оказана материальная помощь в связи с несчастным случаем. В пресс-службе регионального депздрава пояснили, что боролись за жизнь ребенка трое суток, но спасти его не удалось из-за того, что он "получил травмы, несовместимые с жизнью". Медики продолжают борьбу за жизнь второго пациента. По данным тобольской межрайонной прокуратуры, хлопок газовоздушной смеси внутри частного дома произошел в среду около 17.30 по местному времени (15.30 мск). По данному факту органом дознания МЧС России проводится процессуальная проверка, устанавливаются причины происшествия. Ход и результаты проверки на контроле прокуратуры. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Проводится проверка по соблюдению законодательства в сфере газоснабжения.

https://ria.ru/20250312/tobolsk-2004581204.html

https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html

тобольск

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тобольск, тюменская область, россия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)