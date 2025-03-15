Российские войска приступили к разминированию Курской области
Инженерные войска ВС РФ приступили к разминированию Курской области
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Север" в освобожденной Судже
Военнослужащий группировки войск "Север" в освобожденной Судже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские войска приступили к разминированию территорий в Курской области, освобожденных от ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Инженерные войска Вооруженных сил Российской Федерации приступили к выполнению задач по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий", — говорится в релизе.
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Бойцы будут одновременно разминировать:
- жилые дома;
- придомовые владения;
- сельхозугодия;
- газопроводы и котельные;
- линии электропередачи и связи;
- дороги и мосты.
Саперам предстоит большая работа, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.
"Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах", — заявили в ведомстве.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. При этом местность минируют дистанционно.
Для выполнения задач развернули представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии, привлекли воинские части и подразделения инженерных войск ВС России.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.
Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.