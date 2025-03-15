https://ria.ru/20250315/razminirovanie-2005168781.html

Российские войска приступили к разминированию Курской области

Российские войска приступили к разминированию Курской области - РИА Новости, 15.03.2025

Российские войска приступили к разминированию Курской области

Российские войска приступили к разминированию территорий в Курской области, освобожденных от ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.03.2025

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2025-03-15T11:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

вооруженные силы украины

сумская область

сша

валерий герасимов

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские войска приступили к разминированию территорий в Курской области, освобожденных от ВСУ, сообщили в Минобороны."Инженерные войска Вооруженных сил Российской Федерации приступили к выполнению задач по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий", — говорится в релизе.Бойцы будут одновременно разминировать:Саперам предстоит большая работа, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО."Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах", — заявили в ведомстве.Для выполнения задач развернули представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии, привлекли воинские части и подразделения инженерных войск ВС России.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005155520.html

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

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курская область

сумская область

сша

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