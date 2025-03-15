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СМИ раскрыли, о чем Украина попросила Италию и Францию - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 15.03.2025 (обновлено: 11:31 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/pvo-2005168633.html
СМИ раскрыли, о чем Украина попросила Италию и Францию
СМИ раскрыли, о чем Украина попросила Италию и Францию - РИА Новости, 15.03.2025
СМИ раскрыли, о чем Украина попросила Италию и Францию
У Украины почти закончились ракеты к системам ПВО Samp-T, пишет издание Corriere della Sera. “Две зенитные батареи Samp-T, поставленные Украине Италией и... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:16:00+03:00
2025-03-15T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
киев
евросоюз
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. У Украины почти закончились ракеты к системам ПВО Samp-T, пишет издание Corriere della Sera. “Две зенитные батареи Samp-T, поставленные Украине Италией и Францией, практически исчерпали запас ракет. Значит, вскоре они станут непригодными для использования", — говорится в публикации. Издание отмечает, что Украина уже несколько недель просит обе страны отправить больше ракет, их нужно не менее пятидесяти, но проблема в том, что итальянский резерв ограничен. Остальные ракеты используются для обеспечения защиты чувствительных объектов в Италии, у французов, с другой стороны, они, предположительно, есть, указывается в статье.Накануне издание Euractiv сообщило, что страны Евросоюза предложили создать свой добровольный фонд на сумму от 20 до 40 миллиардов евро для оказания военной помощи Киеву, чтобы обходить возможное вето Венгрии на будущие предложения ЕС по Украине. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине многомиллиардный пакет, чтобы она отказалась от мирного соглашения, а также выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать переговорам России и США по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250315/tramp-2005163382.html
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в мире, украина, италия, киев, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Киев, Евросоюз
СМИ раскрыли, о чем Украина попросила Италию и Францию

CDS: у Украины почти закончились ракеты к системам ПВО Samp-T

CC BY 2.0 / Italian Army / Итальянская система ПВО SAMP-T
Итальянская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
CC BY 2.0 / Italian Army /
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. У Украины почти закончились ракеты к системам ПВО Samp-T, пишет издание Corriere della Sera.

“Две зенитные батареи Samp-T, поставленные Украине Италией и Францией, практически исчерпали запас ракет. Значит, вскоре они станут непригодными для использования", — говорится в публикации.
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Издание отмечает, что Украина уже несколько недель просит обе страны отправить больше ракет, их нужно не менее пятидесяти, но проблема в том, что итальянский резерв ограничен.

Остальные ракеты используются для обеспечения защиты чувствительных объектов в Италии, у французов, с другой стороны, они, предположительно, есть, указывается в статье.

Накануне издание Euractiv сообщило, что страны Евросоюза предложили создать свой добровольный фонд на сумму от 20 до 40 миллиардов евро для оказания военной помощи Киеву, чтобы обходить возможное вето Венгрии на будущие предложения ЕС по Украине.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине многомиллиардный пакет, чтобы она отказалась от мирного соглашения, а также выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать переговорам России и США по урегулированию конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИталияКиевЕвросоюз
 
 
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