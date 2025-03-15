https://ria.ru/20250315/predpriyatiya-2005113589.html

Высокотехнологичные предприятия Москвы привлекли около 11 млрд руб кредитов

Высокотехнологичные предприятия Москвы привлекли около 11 млрд руб кредитов - РИА Новости, 15.03.2025

Высокотехнологичные предприятия Москвы привлекли около 11 млрд руб кредитов

Компенсацией процентов по льготному инвесткредиту воспользовались 14 предприятий из сектора микроэлектроники и приборостроения Москвы, компании смогли привлечь... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T12:00:00+03:00

2025-03-15T12:00:00+03:00

2025-03-15T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сергей собянин

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компенсацией процентов по льготному инвесткредиту воспользовались 14 предприятий из сектора микроэлектроники и приборостроения Москвы, компании смогли привлечь около 11 миллиардов рублей благодаря поддержке города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что был запущен проект по строительству Центра фотоники на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва", где планируют производить фотонные интегральные схемы (ФИС)."Микроэлектроника играет ведущую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы активно развиваем сферу R&D, более 40% российских патентов — столичные. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства также способствует развитию наукоемких производств", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что с помощью фонда предприятия привлекли более 11 миллиардов рублей на реализацию высокотехнологичных проектов. Благодаря поддержке заводы смогут приобрести порядка 250 единиц оборудования и создать около 800 новых рабочих мест.Так, предприятие "КОРПУС" (входит в группу ИТЭЛМА), которое производит электронику для транспорта, привлекло 3 миллиарда рублей для строительства нового промобъекта. Его площадь составит 85 тысяч квадратных метров, а внутри будут находиться центры исследований и разработок, информационных технологий и электроники."Москва уделяет особое внимание развитию микроэлектронной отрасли. С 2022 года на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" действует кластер микроэлектроники и фотоники, куда входят более 60 компаний. Для дальнейшего устойчивого развития отрасли критически важно создавать, обновлять и развивать инфраструктуру для производства микроэлектроники полного цикла", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Для того, чтобы получить средства по льготной ставке, нужно заключить кредитный договор, а после - обратиться в фонд. Как только заявку одобрят, заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Затем - в зависимости от сроков списания процентов - на счет компании в банке, где был открыт кредит, перечисляется нужная сумма средств.В прошлом году благодаря льготным инвесткредитам столичные предприятия привлекли около 120 миллиардов рублей. В этом году условия промышленного кредитования в столице изменились. Так, максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличен с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок льготного кредитования – с трех до пяти лет. Компенсация ставки по льготным инвестиционным кредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ.

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, максим ликсутов , анатолий гарбузов