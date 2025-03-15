https://ria.ru/20250315/pozhar-2005256207.html

В Туапсе локализовали пожар на нефтекомплексе

В Туапсе локализовали пожар на нефтекомплексе - РИА Новости, 16.03.2025

В Туапсе локализовали пожар на нефтекомплексе

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе, который тушат второй день, локализован на площади 1250 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале оперштаба... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-15T23:59:00+03:00

2025-03-15T23:59:00+03:00

2025-03-16T00:13:00+03:00

происшествия

туапсе

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пожар на нефтекомплексе в Туапсе, который тушат второй день, локализован на площади 1250 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края."Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона локализовали пожар на нефтекомплексе в Туапсе на площади 1250 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что тушение возгорания продолжается, задействованы 188 человек и 55 единиц техники.В ночь на пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более 1 тысячи квадратных метров. Позже власти добавили, что работы по недопущению распространения огня на НПЗ продолжаются, ёмкость горящего резервуара до 20 тысяч тонн.

https://ria.ru/20240806/pozhar-1964443795.html

https://ria.ru/20240722/pozhar-1961126671.html

туапсе

краснодарский край

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, туапсе, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины