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В Туапсе локализовали пожар на нефтекомплексе
В Туапсе локализовали пожар на нефтекомплексе - РИА Новости, 16.03.2025
В Туапсе локализовали пожар на нефтекомплексе
Пожар на нефтекомплексе в Туапсе, который тушат второй день, локализован на площади 1250 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале оперштаба... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-15T23:59:00+03:00
2025-03-15T23:59:00+03:00
2025-03-16T00:13:00+03:00
происшествия
туапсе
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пожар на нефтекомплексе в Туапсе, который тушат второй день, локализован на площади 1250 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края."Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона локализовали пожар на нефтекомплексе в Туапсе на площади 1250 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что тушение возгорания продолжается, задействованы 188 человек и 55 единиц техники.В ночь на пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более 1 тысячи квадратных метров. Позже власти добавили, что работы по недопущению распространения огня на НПЗ продолжаются, ёмкость горящего резервуара до 20 тысяч тонн.
https://ria.ru/20240806/pozhar-1964443795.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, туапсе, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Происшествия, Туапсе, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Туапсе локализовали пожар на нефтекомплексе
Пожар на нефтекомплексе в Туапсе локализовали на площади 1250 квадратов