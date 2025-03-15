https://ria.ru/20250315/pozhar-2005218538.html

Во Владикавказе загорелась сухая трава в районе кладбища

Во Владикавказе загорелась сухая трава в районе кладбища - РИА Новости, 15.03.2025

Во Владикавказе загорелась сухая трава в районе кладбища

Пожар площадью три тысячи квадратных метров тушат в районе Госпитального кладбища во Владикавказе, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает в субботу РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T17:51:00+03:00

2025-03-15T17:51:00+03:00

2025-03-15T17:59:00+03:00

происшествия

владикавказ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 15 мар - РИА Новости. Пожар площадью три тысячи квадратных метров тушат в районе Госпитального кладбища во Владикавказе, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает в субботу ГУ МЧС по Северной Осетии."Сотрудники МЧС России тушат возгорание сухой растительности в районе Госпитального кладбища во Владикавказе. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1БИС. Площадь оценивается в три тысячи квадратных метров. От МЧС России задействован 21 человек личного состава и четыре единицы техники", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html

владикавказ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)