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Во Владикавказе загорелась сухая трава в районе кладбища
Во Владикавказе загорелась сухая трава в районе кладбища - РИА Новости, 15.03.2025
Во Владикавказе загорелась сухая трава в районе кладбища
Пожар площадью три тысячи квадратных метров тушат в районе Госпитального кладбища во Владикавказе, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает в субботу РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:51:00+03:00
2025-03-15T17:51:00+03:00
2025-03-15T17:59:00+03:00
происшествия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 15 мар - РИА Новости. Пожар площадью три тысячи квадратных метров тушат в районе Госпитального кладбища во Владикавказе, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает в субботу ГУ МЧС по Северной Осетии."Сотрудники МЧС России тушат возгорание сухой растительности в районе Госпитального кладбища во Владикавказе. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1БИС. Площадь оценивается в три тысячи квадратных метров. От МЧС России задействован 21 человек личного состава и четыре единицы техники", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владикавказе загорелась сухая трава в районе кладбища
В районе кладбища во Владикавказе тушат пожар на площади три тысячи квадратов