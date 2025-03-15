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Во Владикавказе загорелась сухая трава в районе кладбища - РИА Новости, 15.03.2025
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17:51 15.03.2025 (обновлено: 17:59 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/pozhar-2005218538.html
Во Владикавказе загорелась сухая трава в районе кладбища
Во Владикавказе загорелась сухая трава в районе кладбища - РИА Новости, 15.03.2025
Во Владикавказе загорелась сухая трава в районе кладбища
Пожар площадью три тысячи квадратных метров тушат в районе Госпитального кладбища во Владикавказе, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает в субботу РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:51:00+03:00
2025-03-15T17:59:00+03:00
происшествия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 15 мар - РИА Новости. Пожар площадью три тысячи квадратных метров тушат в районе Госпитального кладбища во Владикавказе, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает в субботу ГУ МЧС по Северной Осетии."Сотрудники МЧС России тушат возгорание сухой растительности в районе Госпитального кладбища во Владикавказе. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1БИС. Площадь оценивается в три тысячи квадратных метров. От МЧС России задействован 21 человек личного состава и четыре единицы техники", – говорится в сообщении.
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происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владикавказе загорелась сухая трава в районе кладбища

В районе кладбища во Владикавказе тушат пожар на площади три тысячи квадратов

© Фото : МЧС Северной ОсетииСотрудники МЧС России тушат пожар в районе Госпитального кладбища во Владикавказе
Сотрудники МЧС России тушат пожар в районе Госпитального кладбища во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : МЧС Северной Осетии
Сотрудники МЧС России тушат пожар в районе Госпитального кладбища во Владикавказе
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ПЯТИГОРСК, 15 мар - РИА Новости. Пожар площадью три тысячи квадратных метров тушат в районе Госпитального кладбища во Владикавказе, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает в субботу ГУ МЧС по Северной Осетии.
"Сотрудники МЧС России тушат возгорание сухой растительности в районе Госпитального кладбища во Владикавказе. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1БИС. Площадь оценивается в три тысячи квадратных метров. От МЧС России задействован 21 человек личного состава и четыре единицы техники", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияВладикавказМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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