https://ria.ru/20250315/pozhar-2005167576.html

Во Владивостоке загорелась сухая трава

Во Владивостоке загорелась сухая трава - РИА Новости, 15.03.2025

Во Владивостоке загорелась сухая трава

Пал сухой растительности на площади 400 квадратных метров тушат во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T11:06:00+03:00

2025-03-15T11:06:00+03:00

2025-03-15T11:06:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Пал сухой растительности на площади 400 квадратных метров тушат во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. "Во Владивостоке... на сопке Холодильник горит сухая трава. Огнеборцы ликвидируют возгорание на 400 "квадратах", - говорится в сообщении. На месте работают 18 человек личного состава и три единицы техники, информирует ГУМЧС.

https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html

владивосток

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)