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Во Владивостоке загорелась сухая трава
Во Владивостоке загорелась сухая трава - РИА Новости, 15.03.2025
Во Владивостоке загорелась сухая трава
Пал сухой растительности на площади 400 квадратных метров тушат во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:06:00+03:00
2025-03-15T11:06:00+03:00
2025-03-15T11:06:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Пал сухой растительности на площади 400 квадратных метров тушат во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. "Во Владивостоке... на сопке Холодильник горит сухая трава. Огнеборцы ликвидируют возгорание на 400 "квадратах", - говорится в сообщении. На месте работают 18 человек личного состава и три единицы техники, информирует ГУМЧС.
https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке загорелась сухая трава
Во Владивостоке тушат пал сухой травы на площади 400 квадратов