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Эксперт объяснил, зачем Трамп ввел пошлины против Канады

Эксперт объяснил, зачем Трамп ввел пошлины против Канады - РИА Новости, 15.03.2025

Эксперт объяснил, зачем Трамп ввел пошлины против Канады

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины против Канады для поддержки американских нефтяников, а вот аналогичные ограничения против Китая и Мексики направлены на РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T12:14:00+03:00

2025-03-15T12:14:00+03:00

2025-03-15T12:14:00+03:00

экономика

сша

канада

китай

дональд трамп

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в мире

цены на нефть

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины против Канады для поддержки американских нефтяников, а вот аналогичные ограничения против Китая и Мексики направлены на привлечение в страну производств, заявил РИА Новости руководитель аналитического отдела УК "Первая" Дмитрий Данилин. США в начале марта ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. "Канада, в свою очередь, поставляет в США главным образом нефть и нефтепродукты. Учитывая высокие объемы собственной добычи в Америке, пошлины на канадский энергоресурс скорее направлены на поддержку местного энергетического сектора", - говорит Данилин. По данным американской статслужбы, около 30% от всего импорта из Канады приходится на углеводороды. При этом основная цель введения пошлин на китайские и мексиканские товары заключается в возвращении производственных мощностей и рабочих мест обратно в Америку, поскольку за последние годы многие американские компании перенесли значительную часть своей производственной деятельности в эти страны. "Например, Мексика стала важнейшей сборочной площадкой для автомобильной промышленности, тогда как Китай превратился в ведущего производителя потребительской электроники. Таким образом, повышение таможенных барьеров направлено на стимулирование внутреннего производства и поддержку занятости внутри страны", - заключил аналитик.

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