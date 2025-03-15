"Жуткая ситуация": в Британии запаниковали из-за авантюры Зеленского
Telegraph: вторжение в Курскую область привело к поражению Киева во всех смыслах
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Начав вторжение в Курскую область, Украина проиграла и в политическом, и в военном отношениях. К такому выводу пришел обозреватель Ричард Кемп в своей статье для газеты британской газеты The Telegraph.
По его мнению, главная политическая цель вторжения в Курскую область — усиление позиций Киева на будущих мирных переговорах — никогда не могла быть достигнута, а стратегический замысел тоже не сработал — нападение на российскую территорию не заставило командование отвести войска из Донбасса для усиления обороны курского приграничья.
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"(Владимир. — Прим. ред.) Путин сейчас является хозяином положения", — говорится в публикации.
При этом автор материала признает, что несмотря на явно политический мотив подобной операции, после провала так называемого украинского контрнаступления в 2023 году вера западных партнеров в украинские силы угасла, а в одиночку командование ВСУ не смогло выдержать последствий собственной авантюры.
"Разгром в Курской области – это трагическая аллегория жуткой ситуации, с которой сейчас столкнулась эта страна", — констатировал Кемп.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Путин заявил, что для эффективной реализации призыва Трампа руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.
ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
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