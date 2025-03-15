https://ria.ru/20250315/porazhenie-2005138783.html

"Жуткая ситуация": в Британии запаниковали из-за авантюры Зеленского

"Жуткая ситуация": в Британии запаниковали из-за авантюры Зеленского - РИА Новости, 15.03.2025

"Жуткая ситуация": в Британии запаниковали из-за авантюры Зеленского

Начав вторжение в Курскую область, Украина проиграла и в политическом, и в военном отношениях. К такому выводу пришел обозреватель Ричард Кемп в своей статье... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T02:09:00+03:00

2025-03-15T02:09:00+03:00

2025-03-15T02:09:00+03:00

украина

киев

владимир путин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Начав вторжение в Курскую область, Украина проиграла и в политическом, и в военном отношениях. К такому выводу пришел обозреватель Ричард Кемп в своей статье для газеты британской газеты The Telegraph.По его мнению, главная политическая цель вторжения в Курскую область — усиление позиций Киева на будущих мирных переговорах — никогда не могла быть достигнута, а стратегический замысел тоже не сработал — нападение на российскую территорию не заставило командование отвести войска из Донбасса для усиления обороны курского приграничья."(Владимир. — Прим. ред.) Путин сейчас является хозяином положения", — говорится в публикации.При этом автор материала признает, что несмотря на явно политический мотив подобной операции, после провала так называемого украинского контрнаступления в 2023 году вера западных партнеров в украинские силы угасла, а в одиночку командование ВСУ не смогло выдержать последствий собственной авантюры."Разгром в Курской области – это трагическая аллегория жуткой ситуации, с которой сейчас столкнулась эта страна", — констатировал Кемп.Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Путин заявил, что для эффективной реализации призыва Трампа руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250315/zelennskiy-2005135942.html

https://ria.ru/20250314/putin-2005048480.html

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украина, киев, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины