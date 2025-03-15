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"Жуткая ситуация": в Британии запаниковали из-за авантюры Зеленского - РИА Новости, 15.03.2025
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02:09 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/porazhenie-2005138783.html
"Жуткая ситуация": в Британии запаниковали из-за авантюры Зеленского
"Жуткая ситуация": в Британии запаниковали из-за авантюры Зеленского - РИА Новости, 15.03.2025
"Жуткая ситуация": в Британии запаниковали из-за авантюры Зеленского
Начав вторжение в Курскую область, Украина проиграла и в политическом, и в военном отношениях. К такому выводу пришел обозреватель Ричард Кемп в своей статье... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T02:09:00+03:00
2025-03-15T02:09:00+03:00
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Начав вторжение в Курскую область, Украина проиграла и в политическом, и в военном отношениях. К такому выводу пришел обозреватель Ричард Кемп в своей статье для газеты британской газеты The Telegraph.По его мнению, главная политическая цель вторжения в Курскую область — усиление позиций Киева на будущих мирных переговорах — никогда не могла быть достигнута, а стратегический замысел тоже не сработал — нападение на российскую территорию не заставило командование отвести войска из Донбасса для усиления обороны курского приграничья."(Владимир. — Прим. ред.) Путин сейчас является хозяином положения", — говорится в публикации.При этом автор материала признает, что несмотря на явно политический мотив подобной операции, после провала так называемого украинского контрнаступления в 2023 году вера западных партнеров в украинские силы угасла, а в одиночку командование ВСУ не смогло выдержать последствий собственной авантюры."Разгром в Курской области – это трагическая аллегория жуткой ситуации, с которой сейчас столкнулась эта страна", — констатировал Кемп.Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Путин заявил, что для эффективной реализации призыва Трампа руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250315/zelennskiy-2005135942.html
https://ria.ru/20250314/putin-2005048480.html
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Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Жуткая ситуация": в Британии запаниковали из-за авантюры Зеленского

Telegraph: вторжение в Курскую область привело к поражению Киева во всех смыслах

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Начав вторжение в Курскую область, Украина проиграла и в политическом, и в военном отношениях. К такому выводу пришел обозреватель Ричард Кемп в своей статье для газеты британской газеты The Telegraph.
По его мнению, главная политическая цель вторжения в Курскую область — усиление позиций Киева на будущих мирных переговорах — никогда не могла быть достигнута, а стратегический замысел тоже не сработал — нападение на российскую территорию не заставило командование отвести войска из Донбасса для усиления обороны курского приграничья.
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"(Владимир. — Прим. ред.) Путин сейчас является хозяином положения", — говорится в публикации.
При этом автор материала признает, что несмотря на явно политический мотив подобной операции, после провала так называемого украинского контрнаступления в 2023 году вера западных партнеров в украинские силы угасла, а в одиночку командование ВСУ не смогло выдержать последствий собственной авантюры.
"Разгром в Курской области – это трагическая аллегория жуткой ситуации, с которой сейчас столкнулась эта страна", — констатировал Кемп.
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В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.
ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УкраинаКиевВладимир ПутинВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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