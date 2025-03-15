https://ria.ru/20250315/peterburg-2005192873.html

В Петербурге ликвидировали бордель, организованный в квартире

В Петербурге ликвидировали бордель, организованный в квартире - РИА Новости, 15.03.2025

В Петербурге ликвидировали бордель, организованный в квартире

Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала бордель, работавший в одной из квартир в Приморском районе, его предполагаемая хозяйка уже привлекалась к уголовной... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T14:54:00+03:00

2025-03-15T14:54:00+03:00

2025-03-15T14:54:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

приморский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала бордель, работавший в одной из квартир в Приморском районе, его предполагаемая хозяйка уже привлекалась к уголовной ответственности за организацию занятий проституцией, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным ведомства, интим-салон располагался в четвёртом корпусе дома 115 на улице Савушкина. "В момент визита полицейских в борделе находились три дамы полусвета в возрасте от 30 до 39 лет, а также 41-летняя предполагаемая организатор подпольного бизнеса... В отношении подозреваемой... возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией)", - говорится в сообщении. Как уточняют в управлении, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по этой же статье. В отношении её "сотрудниц" составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

https://ria.ru/20250205/bordel-1997447925.html

россия

санкт-петербург

приморский район

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происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район