https://ria.ru/20250315/peterburg-2005192873.html
В Петербурге ликвидировали бордель, организованный в квартире
В Петербурге ликвидировали бордель, организованный в квартире - РИА Новости, 15.03.2025
В Петербурге ликвидировали бордель, организованный в квартире
Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала бордель, работавший в одной из квартир в Приморском районе, его предполагаемая хозяйка уже привлекалась к уголовной... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:54:00+03:00
2025-03-15T14:54:00+03:00
2025-03-15T14:54:00+03:00
происшествия
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санкт-петербург
приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала бордель, работавший в одной из квартир в Приморском районе, его предполагаемая хозяйка уже привлекалась к уголовной ответственности за организацию занятий проституцией, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным ведомства, интим-салон располагался в четвёртом корпусе дома 115 на улице Савушкина. "В момент визита полицейских в борделе находились три дамы полусвета в возрасте от 30 до 39 лет, а также 41-летняя предполагаемая организатор подпольного бизнеса... В отношении подозреваемой... возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией)", - говорится в сообщении. Как уточняют в управлении, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по этой же статье. В отношении её "сотрудниц" составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).
https://ria.ru/20250205/bordel-1997447925.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Приморский район
В Петербурге ликвидировали бордель, организованный в квартире
Полиция ликвидировала бордель, работавший в одной из квартир в Петербурге