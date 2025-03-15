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Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым - РИА Новости, 15.03.2025
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18:39 15.03.2025 (обновлено: 20:29 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/peregovory-2005224752.html
Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым
Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым - РИА Новости, 15.03.2025
Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым
Президенты России, Белоруссии и Таджикистана поговорили по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T18:39:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президенты России, Белоруссии и Таджикистана поговорили по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля."Проводящие совместную неформальную встречу президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", — говорится в заявлении.Отмечается, что разговор прошел в теплом и дружеском ключе. Главы государств обсудили актуальные вопросы развития отношений между странами. Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев также договорились встретиться 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.В декабре прошлого года во время прямой линии Путин заявил, что Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование этого события. Как уточнял помощник президента Юрий Ушаков, приглашение получили многие главы государств.
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владимир путин, россия, белоруссия, таджикистан, эмомали рахмон, ильхам алиев, александр лукашенко, политика
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Политика
Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым

Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Росии Владимир Путин общается по телефону
Президент Росии Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Росии Владимир Путин общается по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президенты России, Белоруссии и Таджикистана поговорили по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Проводящие совместную неформальную встречу президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", — говорится в заявлении.
Отмечается, что разговор прошел в теплом и дружеском ключе. Главы государств обсудили актуальные вопросы развития отношений между странами.
Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев также договорились встретиться 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В декабре прошлого года во время прямой линии Путин заявил, что Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование этого события. Как уточнял помощник президента Юрий Ушаков, приглашение получили многие главы государств.
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Владимир ПутинРоссияБелоруссияТаджикистанЭмомали РахмонИльхам АлиевАлександр ЛукашенкоПолитика
 
 
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