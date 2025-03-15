Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как самозанятым получить страховую пенсию - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/pensiya-2005139135.html
Эксперт рассказала, как самозанятым получить страховую пенсию
Эксперт рассказала, как самозанятым получить страховую пенсию - РИА Новости, 15.03.2025
Эксперт рассказала, как самозанятым получить страховую пенсию
Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд России для получения страховой пенсии по старости в будущем, минимальный взнос за год - почти 60... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T02:19:00+03:00
2025-03-15T02:19:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд России для получения страховой пенсии по старости в будущем, минимальный взнос за год - почти 60 тысяч рублей, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. "Период работы, в который самозанятый делает страховые взносы, засчитывается в общий трудовой стаж, и также копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). После 2025 года для выхода на пенсию потребуется иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 ИПК", - сказала Лопатина. По её данным, плательщик сам устанавливает размер таких взносов. Для учета целого года работы в трудовой стаж необходимо внести минимальный взнос на обязательное пенсионное страхование (ОПС). При уплате меньшей суммы в стаж засчитывается пропорциональный период. Чтобы увеличить количество пенсионных баллов, засчитанных за год, надо внести больший взнос. "Минимальная сумма добровольных взносов ОПС составляет 22% от МРОТ (минимального размера оплаты труда - ред.), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, увеличенные в 12 раз (МРОТ х 22% х 12 месяцев). В 2025 году она составляет 59 241,60 руб. Максимальный добровольный платеж на ОПС равен восьми минимальным. В 2025 году это будет 473 932,80 рубля, что позволяет сформировать один год стажа и 7,799 индивидуальных пенсионных коэффициента", - уточнила эксперт.
https://ria.ru/20250305/pensiya-2003089965.html
https://ria.ru/20250311/pensii-2004313508.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_546:0:3275:2047_1920x0_80_0_0_e9e27e5fb054b85034e9e43647e15927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала, как самозанятым получить страховую пенсию

Социолог Лопатина: самозанятые могут делать страховые взносы в СФР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд России для получения страховой пенсии по старости в будущем, минимальный взнос за год - почти 60 тысяч рублей, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
"Период работы, в который самозанятый делает страховые взносы, засчитывается в общий трудовой стаж, и также копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). После 2025 года для выхода на пенсию потребуется иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 ИПК", - сказала Лопатина.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Эксперт рассказала, будет ли пенсия у самозанятых россиян
5 марта, 02:22
По её данным, плательщик сам устанавливает размер таких взносов. Для учета целого года работы в трудовой стаж необходимо внести минимальный взнос на обязательное пенсионное страхование (ОПС). При уплате меньшей суммы в стаж засчитывается пропорциональный период. Чтобы увеличить количество пенсионных баллов, засчитанных за год, надо внести больший взнос.
"Минимальная сумма добровольных взносов ОПС составляет 22% от МРОТ (минимального размера оплаты труда - ред.), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, увеличенные в 12 раз (МРОТ х 22% х 12 месяцев). В 2025 году она составляет 59 241,60 руб. Максимальный добровольный платеж на ОПС равен восьми минимальным. В 2025 году это будет 473 932,80 рубля, что позволяет сформировать один год стажа и 7,799 индивидуальных пенсионных коэффициента", - уточнила эксперт.
Пожилая пара делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Виды пенсий в России: какие существуют и как увеличить выплаты
11 марта, 14:34
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала