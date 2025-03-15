https://ria.ru/20250315/pensiya-2005139135.html

Эксперт рассказала, как самозанятым получить страховую пенсию

Эксперт рассказала, как самозанятым получить страховую пенсию - РИА Новости, 15.03.2025

Эксперт рассказала, как самозанятым получить страховую пенсию

Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд России для получения страховой пенсии по старости в будущем, минимальный взнос за год - почти 60... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T02:19:00+03:00

2025-03-15T02:19:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд России для получения страховой пенсии по старости в будущем, минимальный взнос за год - почти 60 тысяч рублей, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. "Период работы, в который самозанятый делает страховые взносы, засчитывается в общий трудовой стаж, и также копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). После 2025 года для выхода на пенсию потребуется иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 ИПК", - сказала Лопатина. По её данным, плательщик сам устанавливает размер таких взносов. Для учета целого года работы в трудовой стаж необходимо внести минимальный взнос на обязательное пенсионное страхование (ОПС). При уплате меньшей суммы в стаж засчитывается пропорциональный период. Чтобы увеличить количество пенсионных баллов, засчитанных за год, надо внести больший взнос. "Минимальная сумма добровольных взносов ОПС составляет 22% от МРОТ (минимального размера оплаты труда - ред.), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, увеличенные в 12 раз (МРОТ х 22% х 12 месяцев). В 2025 году она составляет 59 241,60 руб. Максимальный добровольный платеж на ОПС равен восьми минимальным. В 2025 году это будет 473 932,80 рубля, что позволяет сформировать один год стажа и 7,799 индивидуальных пенсионных коэффициента", - уточнила эксперт.

https://ria.ru/20250305/pensiya-2003089965.html

https://ria.ru/20250311/pensii-2004313508.html

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общество, россия