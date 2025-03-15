https://ria.ru/20250315/ovchinskiy-2005138061.html

Овчинский: 10 новых домов в рамках реновации возведут в районе Люблино

Овчинский: 10 новых домов в рамках реновации возведут в районе Люблино - РИА Новости, 15.03.2025

Овчинский: 10 новых домов в рамках реновации возведут в районе Люблино

В московском районе Люблино в рамках реновации будет построено 10 новых жилых домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T10:08:00+03:00

2025-03-15T10:08:00+03:00

2025-03-15T10:08:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В московском районе Люблино в рамках реновации будет построено 10 новых жилых домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В десяти жилых комплексах, возводимых в Люблине, суммарно предусмотрено свыше трех тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные, пассажирские и грузовые лифты. Жилые комплексы возводят в районе с качественной городской и транспортной инфраструктурой", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Четыре новых дома строится на Люблинской улице, два – на Краснодарской, по одному - на улицах Верхние Поля, Совхозная, Судакова и в Спортивном проезде. Министр отметил, что комплексы расположатся рядом со станцией метро “Люблино”, платформой Люблино и депо МЦД-2. Рядом с ними также находятся учебные заведения, учреждения здравоохранения, магазины, кафе и другие объекты социально-бытового назначения.На первых этажах будут открыты предприятия социально-бытового назначения, а придомовая территория будет благоустроена.

https://ria.ru/20250314/ovchinskiy-2004882656.html

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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы