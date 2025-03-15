Овчинский: 10 новых домов в рамках реновации возведут в районе Люблино
Овчинский: 10 новых домов в рамках реновации появится в московском Люблине
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В московском районе Люблино в рамках реновации будет построено 10 новых жилых домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В десяти жилых комплексах, возводимых в Люблине, суммарно предусмотрено свыше трех тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные, пассажирские и грузовые лифты. Жилые комплексы возводят в районе с качественной городской и транспортной инфраструктурой", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Четыре новых дома строится на Люблинской улице, два – на Краснодарской, по одному - на улицах Верхние Поля, Совхозная, Судакова и в Спортивном проезде.
Министр отметил, что комплексы расположатся рядом со станцией метро “Люблино”, платформой Люблино и депо МЦД-2. Рядом с ними также находятся учебные заведения, учреждения здравоохранения, магазины, кафе и другие объекты социально-бытового назначения.
На первых этажах будут открыты предприятия социально-бытового назначения, а придомовая территория будет благоустроена.
"В десяти жилых комплексах, возводимых в Люблине, суммарно предусмотрено свыше трех тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные, пассажирские и грузовые лифты. Жилые комплексы возводят в районе с качественной городской и транспортной инфраструктурой", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Четыре новых дома строится на Люблинской улице, два – на Краснодарской, по одному - на улицах Верхние Поля, Совхозная, Судакова и в Спортивном проезде.
Министр отметил, что комплексы расположатся рядом со станцией метро “Люблино”, платформой Люблино и депо МЦД-2. Рядом с ними также находятся учебные заведения, учреждения здравоохранения, магазины, кафе и другие объекты социально-бытового назначения.
На первых этажах будут открыты предприятия социально-бытового назначения, а придомовая территория будет благоустроена.