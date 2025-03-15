Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 15.03.2025 (обновлено: 14:18 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/osvobozhdenie-2005173625.html
ВС России освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
ВС России освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области - РИА Новости, 15.03.2025
ВС России освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
Российские военные взяли под контроль Заолешенку и Рубанщину в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T12:06:00+03:00
2025-03-15T14:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005174829_228:240:3072:1840_1920x0_80_0_0_189d08f5d98e5af68f87984d3e47a548.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Заолешенку и Рубанщину в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.Потери противника за сутки составили:В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
https://ria.ru/20250315/razminirovanie-2005168781.html
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
курская область
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005174829_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce53f292f158c6727c6b53e2b9e7e24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, дональд трамп, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Дональд Трамп, Сумская область
ВС России освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области

ВС России освободили населённые пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ у подбитого бронеавтомобиля "Козак" ВСУ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ у подбитого бронеавтомобиля Козак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ у подбитого бронеавтомобиля "Козак" ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Заолешенку и Рубанщину в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина", — говорится в сводке.
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Подразделениями группировки войск Север освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Кроме того, бойцы нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
Потери противника за сутки составили:
  • более 220 военных;
  • танк и БМП;
  • боевая бронированная машина и четыре автомобиля;
  • по два артиллерийских орудия и миномета;
  • пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.
Военнослужащий группировки войск Север в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Российские войска приступили к разминированию Курской области
11:18
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.
Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
Вчера, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВалерий ГерасимовДональд ТрампСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала