ВС России освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
ВС России освободили населённые пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ у подбитого бронеавтомобиля "Козак" ВСУ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ у подбитого бронеавтомобиля "Козак" ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Заолешенку и Рубанщину в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина", — говорится в сводке.
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Кроме того, бойцы нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
Потери противника за сутки составили:
- более 220 военных;
- танк и БМП;
- боевая бронированная машина и четыре автомобиля;
- по два артиллерийских орудия и миномета;
- пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.
Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.