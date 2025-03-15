https://ria.ru/20250315/organizatsiya-2005055182.html

"Контролировали президента". Кто стоял за самой опасной организацией США

"Контролировали президента". Кто стоял за самой опасной организацией США - РИА Новости, 15.03.2025

"Контролировали президента". Кто стоял за самой опасной организацией США

Когда-то американские газеты чуть ли не ежедневно выходили с заголовками о мафии. Громкие убийства, дерзкие ограбления и криминальные войны — кажется, все это... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T08:00:00+03:00

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2025-03-15T08:04:00+03:00

чикаго

лас-вегас

гавана

джон кеннеди (политик)

аль капоне

фидель кастро

фбр

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Когда-то американские газеты чуть ли не ежедневно выходили с заголовками о мафии. Громкие убийства, дерзкие ограбления и криминальные войны — кажется, все это давно ушло в прошлое. Но на самом деле крупные преступные группировки действуют до сих пор. О старейшей из них — в материале РИА Новости.Общее делоМафия Чикаго, она же Банда Саут-Сайда, Чикагская преступная группировка или просто Организация — сегодня американские правоохранители насчитывают около 30 официальных членов семьи и примерно сотню сообщников. По некоторым данным, престарелые главари собираются в итало-американском клубе "Олд Нейборхуд". Решают ли они в монументальном здании из красного кирпича деловые вопросы, или просто вспоминают былые времена — неизвестно.Впрочем, им явно есть что вспомнить. За более чем столетнюю историю семья провернула немало дел. Например, американские конспирологи утверждают, что именно чикагская Организация способствовала избранию Джона Кеннеди в 1960 году. Согласно этой версии, контролируемые мафией профсоюзы угрожали физической расправой тем, кто не голосовал за кандидата от демократов.Якобы 35-й президент в обмен согласился снизить давление на организованную преступность. Все вышло наоборот. После вступления в должность Кеннеди вступил в борьбу с боссом мафии Сэмом Муни Джанканой. Якобы это и привело к убийству президента в 1963-м, а затем и его брата Роберта в 1968 году. Впрочем, более обоснованным выглядит другой факт взаимоотношений мафиози и Белого дома.Деятельность и влияние Организации распространялись далеко за пределы Чикаго. Например, она контролировала игорный бизнес в Лас-Вегасе и некоторых других городах. Даже в Гаване семья зарабатывала на казино. Лишь революция и приход к власти на Кубе Фиделя Кастро положили этому конец.В 2007-м ЦРУ рассекретило документы, указывающие на сотрудничество Вашингтона и мафии в попытке свержения и убийства команданте. Джанкане за содействие терактам на Кубе (операция "Мангуст") в случае успеха предлагалось вернуть под контроль часть игорных заведений. Однако ничего не получилось, и семья продолжила заниматься своим привычным делом.Лидеры под знаком вопросаЧикагская Организация — результат войн и союзов между городскими бандами в конце XIX — начале XX столетий. В 1920-е итало-американская группировка, став одной из крупнейших в городе, занялась очень прибыльным из-за сухого закона бутлегерством. В это же время по карьерной лестнице мафиози стремительно поднимался прибывший из Нью-Йорка Аль-Капоне. Сначала он стал правой рукой босса Джонни Торрио, который позже передал бразды правления молодому, но смышленому гангстеру.Трудно было найти закон, который бы не нарушил Капоне. Убийства, торговля наркотиками, мошенничество и контрабанда алкоголя — далеко не полный список. Впрочем, в 1931-м мафиозный босс предстал перед судом за неуплату подоходного налога в 215 тысяч долларов. На этом его преступный путь закончился. За решеткой нейросифилис довел бывшего босса мафии до умственных способностей 12-летнего ребенка. После продолжительной болезни он умер дома в возрасте 48 лет.О нынешних главарях преступного мира Чикаго известно немного. До недавнего времени вторым человеком в семье считался Марко Движок д’Амико. В 1960-е он был мелким гангстером, поднявшимся на незаконных азартных играх. Марко обладал свойственной итало-американским бандитам дерзостью. Любил драки, гонял пьяным по ночным улицам города.В 1983 году его авто остановил полицейский. Офицер попытался задержать нетрезвого водителя. Однако Марко сдаваться не хотел и, сопротивляясь аресту, откусил патрульному палец. На протяжении почти 40 лет его периодически задерживали за различные правонарушения, но дела довольно быстро разваливались. Членство в семье и родство с Робертом Бобби-Боксером Аббинатти — крупным криминальным авторитетом — позволяли ему часто выходить сухим из воды.Однако в начале 1990-х д’Амико получил 12 лет тюрьмы — за организацию азартных игр, вымогательства и рэкет. Перед судом он признал себя высокопоставленным членом мафии. Вместе с ним в тюрьму отправился его кузен и сообщник, бывший полицейский Роланд Рики Борелли. Движок оставался консильери вплоть до своей смерти в 2020-м. Его сменил 91-летний Джозеф Строитель Андриаки. Он умер летом прошлого года. Кто теперь занимает пост, точно не известно.Предположительно, глава семьи — Сальваторе Солли Ди Делаурентис. В 2018-м он сменил скончавшегося от осложнений болезни Альцгеймера Джона Безносого Ди Фронзо. Впрочем, самому Солли Ди уже за 80. Реальные рычаги управления, как говорят, находятся в руках предполагаемого преемника Альберта Альби Сокола Вена — в свое время одного из самых дерзких убийц в группировке.Об этом не расскажутРазгул мафии в Штатах в 1930-1970-е объясняется спецификой американской правоохранительной системы. И дело даже не в технической оснащенности или профессиональных качествах сотрудников — с этим все было в порядке. Дело в том, что с 1935 по 1972 год ФБР возглавлял Джон Эдгар Гувер, который ставил главной задачей борьбу с коммунистической угрозой, а не мафией. Многолетний директор бюро сперва вообще отрицал ее существование.Под напором общественности и истеблишмента Гувер все же усилил работу по мафиозным делам. Впрочем, только после его смерти ФБР добилось серьезных результатов. Прослушка и сеть информаторов позволили все чаще сажать мафиози на скамью подсудимых. В 1980-е в рамках операции "Гэмбат" федералы лишили организацию "политической крыши" в лице члена городского совета Фреда Роти и других коррумпированных политиков, помогавших разваливать дела против семьи.В 2005-м начался один из последних крупных процессов против чикагской мафии. ФБР представило суду 43 страницы обвинительного заключения по результатам операции "Семейные тайны". В дело вошли 18 убийств и одно покушение с 1970 по 1986 год. Многие главари отправились за решетку.Одним из последних судили мафиозного киллера Ника Калабрезе, который сдал следствию многих членов семьи. После приговора к 12 годам тюрьмы он сказал судье, что чувствует себя другим человеком."Организация, о существовании которой вы свидетельствовали, не простит вас и не прекратит преследовать", — развеял его надежды на новую жизнь судья.Власти Чикаго сегодня стараются не афишировать реальную ситуацию с мафией. Официально мэрия в 2023-м объявила, что с организованной преступностью в городе покончено. Энтузиасты давно пытаются добиться разрешения на создание туристических маршрутов и музея Чикагской группировки, но им постоянно отказывают.Возможно, это связано с попытками избавить Чикаго от дурной славы, но некоторые американские журналисты считают, что настоящая причина — контакты местных властей с мафией. Известно, что многие городские депутаты от самого богатого, 1-го округа официально были признаны членами семьи. Возможно, у организации и сейчас есть свои люди в высоких кабинетах.

чикаго

лас-вегас

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чикаго, лас-вегас, гавана, джон кеннеди (политик), аль капоне, фидель кастро, фбр, центральное разведывательное управление (цру)