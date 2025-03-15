https://ria.ru/20250315/orden-2005194276.html

Патриарх Кирилл наградил Анну Громову орденом преподобной Евфросинии

Патриарх Кирилл наградил Анну Громову орденом преподобной Евфросинии - РИА Новости, 15.03.2025

Патриарх Кирилл наградил Анну Громову орденом преподобной Евфросинии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I степени председателя наблюдательного совета... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T15:06:00+03:00

2025-03-15T15:06:00+03:00

2025-03-15T15:06:00+03:00

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

православие

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I степени председателя наблюдательного совета Елисаветинско-Cepгиевского просветительского общества Анну Громову за заслуги в возрождении традиций милосердия и в связи с юбилеем, сообщается на сайте Русской православной церкви в субботу. "Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I степени", - говорится в сообщении. Патриарх поздравил Громову с юбилеем, отметив ее целеустремленность, трудолюбие и ответственность. "Вы активно и плодотворно заботитесь о сохранении культурного наследия России, а также предпринимаете многие усилия по возрождению традиций милосердия и благотворительности, по восстановлению исторической справедливости и увековечению памяти о важнейших событиях, происходивших в нашей стране, и о выдающихся личностях, трудившихся на пользу Отечества", - отметил патриарх Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви пожелал юбиляру крепкого здоровья, мира душевного, творческих успехов и помощи Божией в реализации различных значимых начинаний.

https://ria.ru/20250219/vystavka-2000283218.html

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Ольга Фомченкова

россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), православие