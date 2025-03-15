Патриарх Кирилл наградил Анну Громову орденом преподобной Евфросинии
Патриарх Кирилл наградил Анну Громову орденом преподобной княгини Евфросинии
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова
Председатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I степени председателя наблюдательного совета Елисаветинско-Cepгиевского просветительского общества Анну Громову за заслуги в возрождении традиций милосердия и в связи с юбилеем, сообщается на сайте Русской православной церкви в субботу.
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"Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I степени", - говорится в сообщении.
Патриарх поздравил Громову с юбилеем, отметив ее целеустремленность, трудолюбие и ответственность.
"Вы активно и плодотворно заботитесь о сохранении культурного наследия России, а также предпринимаете многие усилия по возрождению традиций милосердия и благотворительности, по восстановлению исторической справедливости и увековечению памяти о важнейших событиях, происходивших в нашей стране, и о выдающихся личностях, трудившихся на пользу Отечества", - отметил патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской православной церкви пожелал юбиляру крепкого здоровья, мира душевного, творческих успехов и помощи Божией в реализации различных значимых начинаний.
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