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Патриарх Кирилл наградил Анну Громову орденом преподобной Евфросинии - РИА Новости, 15.03.2025
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Религия
 
15:06 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/orden-2005194276.html
Патриарх Кирилл наградил Анну Громову орденом преподобной Евфросинии
Патриарх Кирилл наградил Анну Громову орденом преподобной Евфросинии - РИА Новости, 15.03.2025
Патриарх Кирилл наградил Анну Громову орденом преподобной Евфросинии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I степени председателя наблюдательного совета... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:06:00+03:00
2025-03-15T15:06:00+03:00
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россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
православие
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I степени председателя наблюдательного совета Елисаветинско-Cepгиевского просветительского общества Анну Громову за заслуги в возрождении традиций милосердия и в связи с юбилеем, сообщается на сайте Русской православной церкви в субботу. "Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I степени", - говорится в сообщении. Патриарх поздравил Громову с юбилеем, отметив ее целеустремленность, трудолюбие и ответственность. "Вы активно и плодотворно заботитесь о сохранении культурного наследия России, а также предпринимаете многие усилия по возрождению традиций милосердия и благотворительности, по восстановлению исторической справедливости и увековечению памяти о важнейших событиях, происходивших в нашей стране, и о выдающихся личностях, трудившихся на пользу Отечества", - отметил патриарх Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви пожелал юбиляру крепкого здоровья, мира душевного, творческих успехов и помощи Божией в реализации различных значимых начинаний.
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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), православие
Религия, Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Православие
Патриарх Кирилл наградил Анну Громову орденом преподобной Евфросинии

Патриарх Кирилл наградил Анну Громову орденом преподобной княгини Евфросинии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова
Председатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I степени председателя наблюдательного совета Елисаветинско-Cepгиевского просветительского общества Анну Громову за заслуги в возрождении традиций милосердия и в связи с юбилеем, сообщается на сайте Русской православной церкви в субботу.
«
"Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I степени", - говорится в сообщении.
Патриарх поздравил Громову с юбилеем, отметив ее целеустремленность, трудолюбие и ответственность.
"Вы активно и плодотворно заботитесь о сохранении культурного наследия России, а также предпринимаете многие усилия по возрождению традиций милосердия и благотворительности, по восстановлению исторической справедливости и увековечению памяти о важнейших событиях, происходивших в нашей стране, и о выдающихся личностях, трудившихся на пользу Отечества", - отметил патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской православной церкви пожелал юбиляру крепкого здоровья, мира душевного, творческих успехов и помощи Божией в реализации различных значимых начинаний.
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