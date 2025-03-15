https://ria.ru/20250315/opasnost-2005144464.html
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 15.03.2025
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:34:00+03:00
2025-03-15T05:34:00+03:00
2025-03-15T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В республике введен режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005144191.html
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сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
Меняйло: в Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности