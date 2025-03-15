https://ria.ru/20250315/opasnost-2005144464.html

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 15.03.2025

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T05:34:00+03:00

2025-03-15T05:34:00+03:00

2025-03-15T05:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914133026_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e294154e2d28e2cb54aed0d0ad8aa271.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В республике введен режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005144191.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей меняйло