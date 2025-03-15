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Минобороны России освободит штурмовиков от сдачи комплектов обмундирования - РИА Новости, 15.03.2025
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Минобороны России освободит штурмовиков от сдачи комплектов обмундирования
Минобороны России освободит штурмовиков от сдачи комплектов обмундирования - РИА Новости, 15.03.2025
Минобороны России освободит штурмовиков от сдачи комплектов обмундирования
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга поручил освободить штурмовиков от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T18:34:00+03:00
2025-03-15T18:34:00+03:00
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безопасность
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга поручил освободить штурмовиков от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) после завершения срока эксплуатации, а также продолжить выдачу вторых комплектов ВКПО и производить их оперативную замену в случае износа, сообщили в министерстве. Булыга провел рабочее совещание с представителями вещевых служб группировок войск и предприятий промышленности по вопросам обеспечения имуществом подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции. "Замминистра обороны РФ заслушал доклады о вещевом обеспечении штурмовых подразделений группировок войск и поручил освободить военнослужащих, участвующих в штурмах, от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) после завершения срока эксплуатации, а также продолжить выдачу вторых комплектов ВКПО и производить их оперативную замену в случае износа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Замглавы Минобороны РФ также поручил снизить срок эксплуатации стиральных машин в зоне СВО с пяти лет до двух. В ходе обсуждения модернизации технических средств вещевой службы Булыга отметил, что хорошо зарекомендовали себя переносные душевые, особенно среди тех, кто выполняет задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Минобороны России освободит штурмовиков от сдачи комплектов обмундирования

МО РФ освободит штурмовиков от сдачи на склад ВКПО комплектов обмундирования

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга поручил освободить штурмовиков от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) после завершения срока эксплуатации, а также продолжить выдачу вторых комплектов ВКПО и производить их оперативную замену в случае износа, сообщили в министерстве.
Булыга провел рабочее совещание с представителями вещевых служб группировок войск и предприятий промышленности по вопросам обеспечения имуществом подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.
"Замминистра обороны РФ заслушал доклады о вещевом обеспечении штурмовых подразделений группировок войск и поручил освободить военнослужащих, участвующих в штурмах, от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) после завершения срока эксплуатации, а также продолжить выдачу вторых комплектов ВКПО и производить их оперативную замену в случае износа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Замглавы Минобороны РФ также поручил снизить срок эксплуатации стиральных машин в зоне СВО с пяти лет до двух.
В ходе обсуждения модернизации технических средств вещевой службы Булыга отметил, что хорошо зарекомендовали себя переносные душевые, особенно среди тех, кто выполняет задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения.
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