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Фонтан в Репинском сквере в Москве промыли после зимы - РИА Новости, 17.03.2025
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18:53 15.03.2025 (обновлено: 18:53 17.03.2025)
https://ria.ru/20250315/moskva-2005569094.html
Фонтан в Репинском сквере в Москве промыли после зимы
Фонтан в Репинском сквере в Москве промыли после зимы - РИА Новости, 17.03.2025
Фонтан в Репинском сквере в Москве промыли после зимы
Фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной в Москве промыли после зимы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-15T18:53:00+03:00
2025-03-17T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной в Москве промыли после зимы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "Промыли фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной после зимы. В работах задействовали поливомоечную технику. В общей сложности на полную очистку фонтана потребовалось примерно шесть часов", - говорится в Telegram-канале ведомства. Специалисты с помощью щеток тщательно очистили все элементы сооружения. После они обработали гранитную поверхность специальным моющим средством для удаления известковых отложений. Перед стартом сезона фонтанов проверят оборудование гидросооружения, системы управления и автоматики всех коммуникаций. "В 2021 году провели благоустройство Репинского сквера, открытого в честь 800-летия Москвы. Там создали прогулочную зону с уличными качелями, для любителей активного отдыха обустроили спортивную и детские площадки. В сквере сохранили существующие и высадили новые деревья и кустарники, установили фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 1940-х годов. Дополнительно сделали проход от Болотной набережной, в результате появился новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной", - уточняется в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Фонтан в Репинском сквере в Москве промыли после зимы

Фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной в Москве промыли после зимы

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыПромывка фонтана в Репинском сквере
Промывка фонтана в Репинском сквере - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Промывка фонтана в Репинском сквере. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной в Москве промыли после зимы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Промыли фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной после зимы. В работах задействовали поливомоечную технику. В общей сложности на полную очистку фонтана потребовалось примерно шесть часов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Специалисты с помощью щеток тщательно очистили все элементы сооружения. После они обработали гранитную поверхность специальным моющим средством для удаления известковых отложений. Перед стартом сезона фонтанов проверят оборудование гидросооружения, системы управления и автоматики всех коммуникаций.
"В 2021 году провели благоустройство Репинского сквера, открытого в честь 800-летия Москвы. Там создали прогулочную зону с уличными качелями, для любителей активного отдыха обустроили спортивную и детские площадки. В сквере сохранили существующие и высадили новые деревья и кустарники, установили фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 1940-х годов. Дополнительно сделали проход от Болотной набережной, в результате появился новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной", - уточняется в сообщении.
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