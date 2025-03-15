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Овчинский: офисный квартал в Хорошевском районе завершат в 2027 году
Овчинский: офисный квартал в Хорошевском районе завершат в 2027 году - РИА Новости, 15.03.2025
Овчинский: офисный квартал в Хорошевском районе завершат в 2027 году
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Возведение офисного квартала в Хорошевском районе Москвы завершат в 2027 году, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:05:00+03:00
2025-03-15T11:05:00+03:00
2025-03-15T11:05:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988653112_0:3:3074:1732_1920x0_80_0_0_e4f34bc98ce2b0a3b850936278e8152e.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Возведение офисного квартала в Хорошевском районе Москвы завершат в 2027 году, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Приступить к монолитным работам надземной части девелопер планирует в четвертом квартале 2025 года. Завершение строительства запланировано на 2027 год", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Министр отметил, что офисный квартал "Stone Ходынка 1" общей площадью более 111 тысяч "квадратов" будет состоять из трех корпусов, объединенных подземным паркингом на 225 мест. Разноуровневые башни будут отличаться увеличенной площадью остекления, отметил Овчинский.Строительством занимается компания Stone. В бизнес-квартале разместятся офисы, кафе, рестораны, магазины, столовая, а также бизнес-гостиная и фитнес-студия.Прилегающая территория будет благоустроена.Stone специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Компанию контролируют Максим Гейзер и Артем Санфиров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: офисный квартал в Хорошевском районе завершат в 2027 году
Овчинский: офисный квартал в Хорошевском районе Москвы завершат в 2027 году
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Возведение офисного квартала в Хорошевском районе Москвы завершат в 2027 году, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"Приступить к монолитным работам надземной части девелопер планирует в четвертом квартале 2025 года. Завершение строительства запланировано на 2027 год", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Министр отметил, что офисный квартал "Stone Ходынка 1" общей площадью более 111 тысяч "квадратов" будет состоять из трех корпусов, объединенных подземным паркингом на 225 мест. Разноуровневые башни будут отличаться увеличенной площадью остекления, отметил Овчинский
.
Строительством занимается компания Stone. В бизнес-квартале разместятся офисы, кафе, рестораны, магазины, столовая, а также бизнес-гостиная и фитнес-студия.
Прилегающая территория будет благоустроена.
Stone специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Компанию контролируют Максим Гейзер и Артем Санфиров.