https://ria.ru/20250315/moskva-2005163233.html

Овчинский: офисный квартал в Хорошевском районе завершат в 2027 году

Овчинский: офисный квартал в Хорошевском районе завершат в 2027 году - РИА Новости, 15.03.2025

Овчинский: офисный квартал в Хорошевском районе завершат в 2027 году

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Возведение офисного квартала в Хорошевском районе Москвы завершат в 2027 году, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T11:05:00+03:00

2025-03-15T11:05:00+03:00

2025-03-15T11:05:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988653112_0:3:3074:1732_1920x0_80_0_0_e4f34bc98ce2b0a3b850936278e8152e.jpg

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Возведение офисного квартала в Хорошевском районе Москвы завершат в 2027 году, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Приступить к монолитным работам надземной части девелопер планирует в четвертом квартале 2025 года. Завершение строительства запланировано на 2027 год", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Министр отметил, что офисный квартал "Stone Ходынка 1" общей площадью более 111 тысяч "квадратов" будет состоять из трех корпусов, объединенных подземным паркингом на 225 мест. Разноуровневые башни будут отличаться увеличенной площадью остекления, отметил Овчинский.Строительством занимается компания Stone. В бизнес-квартале разместятся офисы, кафе, рестораны, магазины, столовая, а также бизнес-гостиная и фитнес-студия.Прилегающая территория будет благоустроена.Stone специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Компанию контролируют Максим Гейзер и Артем Санфиров.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы