Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему мошенники реже пытаются подобрать пароль - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/moshenniki-2005152784.html
Эксперт рассказал, почему мошенники реже пытаются подобрать пароль
Эксперт рассказал, почему мошенники реже пытаются подобрать пароль - РИА Новости, 15.03.2025
Эксперт рассказал, почему мошенники реже пытаются подобрать пароль
Мошенники почти перестали пытаться подобрать пароль для взлома аккаунтов россиян, сейчас на такой метод приходится не более 10% атак, тогда как еще в 2020 году... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T08:54:00+03:00
2025-03-15T08:54:00+03:00
технологии
мтс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мошенники почти перестали пытаться подобрать пароль для взлома аккаунтов россиян, сейчас на такой метод приходится не более 10% атак, тогда как еще в 2020 году - до 40%; причина – использование сервисами одноразовых смс-кодов для дополнительной защиты, сообщил РИА Новости руководитель центра бесшовности "МТС ID" Роман Аникушин. "Сервисы все чаще используют одноразовые смс-коды, бесшовную и двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов. Это привело к тому, что прежний метод "брутфорса" (подбора пароля) почти перестал использоваться мошенниками. ... В 2020 году перебор паролей был самым популярным методом взлома аккаунтов, и на него приходилось до 40% атак, а сейчас - не более 10%", - сказал он. По его словам, все из-за того, что одноразовые смс-коды ограничены во времени и их нельзя подобрать методом перебора. Поэтому злоумышленники все чаще прибегают к социальной инженерии, когда пользователь сам сообщает код. Эксперт поясняет, что одноразовый код обычно приходит, когда кто-то пытается войти в аккаунт или привязать номер к новой учетной записи, зная только номер телефона. "Само появление кода говорит о том, что система "спрашивает - вы ли это". Главное - не передавайте этот набор цифр никому, даже если собеседник представляется сотрудником банка или службой поддержки", - добавил он.
https://ria.ru/20250222/moshenniki-2000958356.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, мтс, россия
Технологии, МТС, Россия
Эксперт рассказал, почему мошенники реже пытаются подобрать пароль

Аникушин: мошенники реже пытаются подобрать пароли из-за смс-кодов для допзащиты

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мошенники почти перестали пытаться подобрать пароль для взлома аккаунтов россиян, сейчас на такой метод приходится не более 10% атак, тогда как еще в 2020 году - до 40%; причина – использование сервисами одноразовых смс-кодов для дополнительной защиты, сообщил РИА Новости руководитель центра бесшовности "МТС ID" Роман Аникушин.
«
"Сервисы все чаще используют одноразовые смс-коды, бесшовную и двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов. Это привело к тому, что прежний метод "брутфорса" (подбора пароля) почти перестал использоваться мошенниками. ... В 2020 году перебор паролей был самым популярным методом взлома аккаунтов, и на него приходилось до 40% атак, а сейчас - не более 10%", - сказал он.
По его словам, все из-за того, что одноразовые смс-коды ограничены во времени и их нельзя подобрать методом перебора. Поэтому злоумышленники все чаще прибегают к социальной инженерии, когда пользователь сам сообщает код.
Эксперт поясняет, что одноразовый код обычно приходит, когда кто-то пытается войти в аккаунт или привязать номер к новой учетной записи, зная только номер телефона. "Само появление кода говорит о том, что система "спрашивает - вы ли это". Главное - не передавайте этот набор цифр никому, даже если собеседник представляется сотрудником банка или службой поддержки", - добавил он.
Телефон в руках - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В МТС рассказали о новом способе телефонного мошенничества
22 февраля, 09:33
 
ТехнологииМТСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала