https://ria.ru/20250315/moshenniki-2005152784.html

Эксперт рассказал, почему мошенники реже пытаются подобрать пароль

Эксперт рассказал, почему мошенники реже пытаются подобрать пароль - РИА Новости, 15.03.2025

Эксперт рассказал, почему мошенники реже пытаются подобрать пароль

Мошенники почти перестали пытаться подобрать пароль для взлома аккаунтов россиян, сейчас на такой метод приходится не более 10% атак, тогда как еще в 2020 году... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T08:54:00+03:00

2025-03-15T08:54:00+03:00

2025-03-15T08:54:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мошенники почти перестали пытаться подобрать пароль для взлома аккаунтов россиян, сейчас на такой метод приходится не более 10% атак, тогда как еще в 2020 году - до 40%; причина – использование сервисами одноразовых смс-кодов для дополнительной защиты, сообщил РИА Новости руководитель центра бесшовности "МТС ID" Роман Аникушин. "Сервисы все чаще используют одноразовые смс-коды, бесшовную и двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов. Это привело к тому, что прежний метод "брутфорса" (подбора пароля) почти перестал использоваться мошенниками. ... В 2020 году перебор паролей был самым популярным методом взлома аккаунтов, и на него приходилось до 40% атак, а сейчас - не более 10%", - сказал он. По его словам, все из-за того, что одноразовые смс-коды ограничены во времени и их нельзя подобрать методом перебора. Поэтому злоумышленники все чаще прибегают к социальной инженерии, когда пользователь сам сообщает код. Эксперт поясняет, что одноразовый код обычно приходит, когда кто-то пытается войти в аккаунт или привязать номер к новой учетной записи, зная только номер телефона. "Само появление кода говорит о том, что система "спрашивает - вы ли это". Главное - не передавайте этот набор цифр никому, даже если собеседник представляется сотрудником банка или службой поддержки", - добавил он.

https://ria.ru/20250222/moshenniki-2000958356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, мтс, россия