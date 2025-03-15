https://ria.ru/20250315/moshenniki-2005141986.html

В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам

В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам - РИА Новости, 15.03.2025

В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам

Мошенники, используя различные предлоги, просят своих жертв перезвонить на неизвестный номер, после чего долго держат на линии, в результате со счета жертвы... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T04:07:00+03:00

2025-03-15T04:07:00+03:00

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общество

технологии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мошенники, используя различные предлоги, просят своих жертв перезвонить на неизвестный номер, после чего долго держат на линии, в результате со счета жертвы списывается крупная сумма денег, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Приходит СМС с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее. После того как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы", — говорится в материалах. Правоохранители пояснили, что существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего они развлекательные, где оказываются услуги по телефону и дополнительно взимается плата за сам звонок. Реклама таких сервисов всегда информирует, что звонок платный. "Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок", — уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250314/mvd-2005048864.html

https://ria.ru/20250313/moshenniki-2004664442.html

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общество, технологии