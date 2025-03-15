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В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам - РИА Новости, 15.03.2025
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04:07 15.03.2025 (обновлено: 11:36 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/moshenniki-2005141986.html
В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам
В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам - РИА Новости, 15.03.2025
В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам
Мошенники, используя различные предлоги, просят своих жертв перезвонить на неизвестный номер, после чего долго держат на линии, в результате со счета жертвы... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T04:07:00+03:00
2025-03-15T11:36:00+03:00
общество
технологии
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мошенники, используя различные предлоги, просят своих жертв перезвонить на неизвестный номер, после чего долго держат на линии, в результате со счета жертвы списывается крупная сумма денег, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Приходит СМС с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее. После того как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы", — говорится в материалах. Правоохранители пояснили, что существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего они развлекательные, где оказываются услуги по телефону и дополнительно взимается плата за сам звонок. Реклама таких сервисов всегда информирует, что звонок платный. "Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок", — уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250314/mvd-2005048864.html
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общество, технологии
Общество, Технологии
В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам

МВД: мошенники списывают со счета крупную сумму денег во время звонка

© Pixabay / Pixabay/Pexels Мужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Pixabay / Pixabay/Pexels
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мошенники, используя различные предлоги, просят своих жертв перезвонить на неизвестный номер, после чего долго держат на линии, в результате со счета жертвы списывается крупная сумма денег, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Приходит СМС с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее. После того как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы", — говорится в материалах.
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"Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок", — уточнили в ведомстве.
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