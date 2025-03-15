https://ria.ru/20250315/mo-2005179672.html
Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 465 военных ВСУ
Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 465 военных ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025
Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 465 военных ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих и... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:08:00+03:00
2025-03-15T13:08:00+03:00
2025-03-15T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224109_0:191:3074:1920_1920x0_80_0_0_625f2265d39a256686652310181a2e74.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих и боевую машину пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Петровского, Удачное, Димитров, Шевченко, Красноармейск и Успеновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224109_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_781db55a852d09374ce8f05e9b896c1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 465 военных ВСУ
МО: потери ВСУ в зоне действия группировки "Центр" составили до 465 человек