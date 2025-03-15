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Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 465 военных ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 15.03.2025 (обновлено: 13:45 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/mo-2005179672.html
Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 465 военных ВСУ
Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 465 военных ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025
Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 465 военных ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих и... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:08:00+03:00
2025-03-15T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих и боевую машину пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Петровского, Удачное, Димитров, Шевченко, Красноармейск и Успеновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 465 военных ВСУ

МО: потери ВСУ в зоне действия группировки "Центр" составили до 465 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих и боевую машину пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Петровского, Удачное, Димитров, Шевченко, Красноармейск и Успеновка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
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