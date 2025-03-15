https://ria.ru/20250315/mo-2005179672.html

Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 465 военных ВСУ

Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 465 военных ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025

Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 465 военных ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих и... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:08:00+03:00

2025-03-15T13:08:00+03:00

2025-03-15T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих и боевую машину пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Петровского, Удачное, Димитров, Шевченко, Красноармейск и Успеновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия