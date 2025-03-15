https://ria.ru/20250315/mirotvortsy-2005138427.html

Ульянов прокомментировал заявления Британии о миротворцах на Украине

Ульянов прокомментировал заявления Британии о миротворцах на Украине - РИА Новости, 15.03.2025

Ульянов прокомментировал заявления Британии о миротворцах на Украине

Россия не будет считать миротворцами иностранных военных, которых хотят разместить на Украине в рамках возможного контингента, у них будет "более рискованный... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T02:06:00+03:00

2025-03-15T02:06:00+03:00

2025-03-15T03:02:00+03:00

украина

россия

великобритания

михаил ульянов (дипломат)

андрей келин

кир стармер

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия не будет считать миротворцами иностранных военных, которых хотят разместить на Украине в рамках возможного контингента, у них будет "более рискованный статус", заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В четверг посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире "Соловьев Live" сказал, что Великобритания понимает, что Москва не примет присутствия войск НАТО на Украине, но пытается вклиниться в мирные усилия, занять свою нишу, чтобы спасти украинский "проект". По его словам, Лондон "серьезно вложился" в противостояние с Россией за прошедшие годы. "По данным СМИ, в Великобритании заявили, что Россия не в состоянии отказаться от присутствия миротворцев на Украине. Неверно. Воинские контингенты гипотетически могут быть размещены, но они будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Дипломат не уточнил, какие именно СМИ упомянули о подобных заявлениях из Великобритании. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Агентство Блумберг 3 марта со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250304/ulyanov-2002873875.html

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

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украина, россия, великобритания, михаил ульянов (дипломат), андрей келин, кир стармер, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)