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Ульянов прокомментировал заявления Британии о миротворцах на Украине - РИА Новости, 15.03.2025
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02:06 15.03.2025 (обновлено: 03:02 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/mirotvortsy-2005138427.html
Ульянов прокомментировал заявления Британии о миротворцах на Украине
Ульянов прокомментировал заявления Британии о миротворцах на Украине - РИА Новости, 15.03.2025
Ульянов прокомментировал заявления Британии о миротворцах на Украине
Россия не будет считать миротворцами иностранных военных, которых хотят разместить на Украине в рамках возможного контингента, у них будет "более рискованный... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T02:06:00+03:00
2025-03-15T03:02:00+03:00
украина
россия
великобритания
михаил ульянов (дипломат)
андрей келин
кир стармер
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия не будет считать миротворцами иностранных военных, которых хотят разместить на Украине в рамках возможного контингента, у них будет "более рискованный статус", заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В четверг посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире "Соловьев Live" сказал, что Великобритания понимает, что Москва не примет присутствия войск НАТО на Украине, но пытается вклиниться в мирные усилия, занять свою нишу, чтобы спасти украинский "проект". По его словам, Лондон "серьезно вложился" в противостояние с Россией за прошедшие годы. "По данным СМИ, в Великобритании заявили, что Россия не в состоянии отказаться от присутствия миротворцев на Украине. Неверно. Воинские контингенты гипотетически могут быть размещены, но они будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Дипломат не уточнил, какие именно СМИ упомянули о подобных заявлениях из Великобритании. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Агентство Блумберг 3 марта со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250304/ulyanov-2002873875.html
https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html
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украина, россия, великобритания, михаил ульянов (дипломат), андрей келин, кир стармер, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Россия, Великобритания, Михаил Ульянов (дипломат), Андрей Келин, Кир Стармер, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Ульянов прокомментировал заявления Британии о миротворцах на Украине

Ульянов: Россия не будет считать миротворцами иностранных военных на Украине

© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия не будет считать миротворцами иностранных военных, которых хотят разместить на Украине в рамках возможного контингента, у них будет "более рискованный статус", заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В четверг посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире "Соловьев Live" сказал, что Великобритания понимает, что Москва не примет присутствия войск НАТО на Украине, но пытается вклиниться в мирные усилия, занять свою нишу, чтобы спасти украинский "проект". По его словам, Лондон "серьезно вложился" в противостояние с Россией за прошедшие годы.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Россия выступает против европейских миротворцев на Украине, заявил Ульянов
4 марта, 02:41
"По данным СМИ, в Великобритании заявили, что Россия не в состоянии отказаться от присутствия миротворцев на Украине. Неверно. Воинские контингенты гипотетически могут быть размещены, но они будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Дипломат не уточнил, какие именно СМИ упомянули о подобных заявлениях из Великобритании.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Агентство Блумберг 3 марта со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине
17 февраля, 12:48
 
УкраинаРоссияВеликобританияМихаил Ульянов (дипломат)Андрей КелинКир СтармерНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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