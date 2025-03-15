https://ria.ru/20250315/meropriyatiya-2005134761.html

В Москве вступили в силу новые правила посещения культурных мероприятий

В Москве вступили в силу новые правила посещения культурных мероприятий - РИА Новости, 15.03.2025

В Москве вступили в силу новые правила посещения культурных мероприятий

Билеты в театры и на концертные площадки, подведомственные московскому департаменту культуры, с субботы можно купить только по документам, удостоверяющим... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T00:19:00+03:00

2025-03-15T00:19:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Билеты в театры и на концертные площадки, подведомственные московскому департаменту культуры, с субботы можно купить только по документам, удостоверяющим личность. Ранее на сайте мэра и правительства столицы сообщалось, что данное нововведение запустили в рамках пилотного проекта для мероприятий, которые проходят с 15 марта. Оно будет действовать в 63 театрах и на 36 концертных площадках. Новые правила также распространяются на арендные мероприятия, проводимые сторонними организаторами в учреждениях, подведомственных департаменту культуры. При покупке билета к обычно запрашиваемым данным покупателя добавятся данные документа, идентифицирующего личность. При посещении мероприятия зритель сможет подтвердить свою личность любым из документов из утвержденного списка. Кроме паспорта гражданина РФ в него включены водительское удостоверение, социальная карта москвича, студенческий билет, пенсионное удостоверение и другие варианты. В том случае, если на мероприятие после 15 марта билет уже приобретен без ввода дополнительных данных, зрителю не нужно предъявлять документ на входе в учреждение. Новые правила продажи билетов позволяют идентифицировать покупателя и не дают возможность передать билет другому лицу. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.

https://ria.ru/20250312/moskva-2004553292.html

https://ria.ru/20250306/aktsija-2003366837.html

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