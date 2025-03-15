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В Москве вступили в силу новые правила посещения культурных мероприятий - РИА Новости, 15.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:19 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/meropriyatiya-2005134761.html
В Москве вступили в силу новые правила посещения культурных мероприятий
В Москве вступили в силу новые правила посещения культурных мероприятий - РИА Новости, 15.03.2025
В Москве вступили в силу новые правила посещения культурных мероприятий
Билеты в театры и на концертные площадки, подведомственные московскому департаменту культуры, с субботы можно купить только по документам, удостоверяющим... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T00:19:00+03:00
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культура
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Билеты в театры и на концертные площадки, подведомственные московскому департаменту культуры, с субботы можно купить только по документам, удостоверяющим личность. Ранее на сайте мэра и правительства столицы сообщалось, что данное нововведение запустили в рамках пилотного проекта для мероприятий, которые проходят с 15 марта. Оно будет действовать в 63 театрах и на 36 концертных площадках. Новые правила также распространяются на арендные мероприятия, проводимые сторонними организаторами в учреждениях, подведомственных департаменту культуры. При покупке билета к обычно запрашиваемым данным покупателя добавятся данные документа, идентифицирующего личность. При посещении мероприятия зритель сможет подтвердить свою личность любым из документов из утвержденного списка. Кроме паспорта гражданина РФ в него включены водительское удостоверение, социальная карта москвича, студенческий билет, пенсионное удостоверение и другие варианты. В том случае, если на мероприятие после 15 марта билет уже приобретен без ввода дополнительных данных, зрителю не нужно предъявлять документ на входе в учреждение. Новые правила продажи билетов позволяют идентифицировать покупателя и не дают возможность передать билет другому лицу. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.
https://ria.ru/20250312/moskva-2004553292.html
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Культура, Москва, Россия
В Москве вступили в силу новые правила посещения культурных мероприятий

Билеты на культурные мероприятия в Москве можно купить только по документам

© РИА НовостиОчереди у Большого театра за билетами на балет "Щелкунчик"
Очереди у Большого театра за билетами на балет Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости
Очереди у Большого театра за билетами на балет "Щелкунчик". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Билеты в театры и на концертные площадки, подведомственные московскому департаменту культуры, с субботы можно купить только по документам, удостоверяющим личность.
Ранее на сайте мэра и правительства столицы сообщалось, что данное нововведение запустили в рамках пилотного проекта для мероприятий, которые проходят с 15 марта. Оно будет действовать в 63 театрах и на 36 концертных площадках. Новые правила также распространяются на арендные мероприятия, проводимые сторонними организаторами в учреждениях, подведомственных департаменту культуры.
Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Москве вводят новые правила посещения театров
12 марта, 15:54
При покупке билета к обычно запрашиваемым данным покупателя добавятся данные документа, идентифицирующего личность. При посещении мероприятия зритель сможет подтвердить свою личность любым из документов из утвержденного списка. Кроме паспорта гражданина РФ в него включены водительское удостоверение, социальная карта москвича, студенческий билет, пенсионное удостоверение и другие варианты.
В том случае, если на мероприятие после 15 марта билет уже приобретен без ввода дополнительных данных, зрителю не нужно предъявлять документ на входе в учреждение.
Новые правила продажи билетов позволяют идентифицировать покупателя и не дают возможность передать билет другому лицу. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.
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