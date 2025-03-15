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Жительница Курской области рассказала об оккупации ВСУ

Жительница Курской области рассказала об оккупации ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025

Жительница Курской области рассказала об оккупации ВСУ

Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что в последнее время люди не боялись... РИА Новости, 15.03.2025

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специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

суджанский район

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мар – РИА Новости. Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что в последнее время люди не боялись пролетающих дронов. "В последнее время дронов не боялись. Наши ребята удивляются, говорят: "А как вы ходите? Дроны летают". Да в порядке вещей, нам же воду носить надо, дрова рубить. Некогда за ними смотреть", - сказала женщина. По словам собеседницы агентства, с момента оккупации украинскими боевиками она не жила в подвале. "Мы никогда в подвале не жили. На нашей улице никто в подвалах не жил. В доме жили. После прилета один дом сгорел, от осколочных умер дедушка. А остальные наши все живы, вот сегодня эвакуировались. У них дома разбомбили, мы жили все в моем доме, шесть человек", - уточнила Мороз. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.

курская область

суджанский район

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"В порядке вещей" – жительница Казачьей Локни о том, что люди не боялись дронов Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что в последнее время люди не боялись пролетающих дронов. 2025-03-15T10:23 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, суджанский район, министерство обороны рф (минобороны рф)