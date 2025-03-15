https://ria.ru/20250315/kurskaya-2005162746.html
Жительница Курской области рассказала об оккупации ВСУ
Жительница Курской области рассказала об оккупации ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025
Жительница Курской области рассказала об оккупации ВСУ
Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что в последнее время люди не боялись... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T10:23:00+03:00
2025-03-15T10:23:00+03:00
2025-03-15T10:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мар – РИА Новости. Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что в последнее время люди не боялись пролетающих дронов. "В последнее время дронов не боялись. Наши ребята удивляются, говорят: "А как вы ходите? Дроны летают". Да в порядке вещей, нам же воду носить надо, дрова рубить. Некогда за ними смотреть", - сказала женщина. По словам собеседницы агентства, с момента оккупации украинскими боевиками она не жила в подвале. "Мы никогда в подвале не жили. На нашей улице никто в подвалах не жил. В доме жили. После прилета один дом сгорел, от осколочных умер дедушка. А остальные наши все живы, вот сегодня эвакуировались. У них дома разбомбили, мы жили все в моем доме, шесть человек", - уточнила Мороз. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"В порядке вещей" – жительница Казачьей Локни о том, что люди не боялись дронов
Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что в последнее время люди не боялись пролетающих дронов.
2025-03-15T10:23
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, суджанский район, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Курской области рассказала об оккупации ВСУ
Жительница Казачьей Локни Мороз: люди перестали бояться пролетающих дронов