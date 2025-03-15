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В Киеве закрыли несколько наземных станций метро

В Киеве закрыли несколько наземных станций метро - РИА Новости, 15.03.2025

В Киеве закрыли несколько наземных станций метро

Шесть наземных станций киевского метро закрыли из-за повреждений оборудования, сообщили в городской администрации украинской столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T08:21:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Шесть наземных станций киевского метро закрыли из-за повреждений оборудования, сообщили в городской администрации украинской столицы в Telegram-канале. "Шесть наземных станций "красной линии" метро закрыты на вход для пассажиров. Поезда временно не курсируют между станциями "Лесная" и "Днепр", - говорится в сообщении киевской городской администрации. Как заявляют в администрации, во время демонтажных работ на Дарницком путепроводе один из его элементов попал на пути метрополитена, что привело к повреждению "некоторых их элементов". Более подробных данных не приводится. В киевской городской администрации обещают справиться с ремонтом за несколько часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, в мире, украина