В Киеве закрыли несколько наземных станций метро
Шесть наземных станций киевского метро закрыли из-за повреждений оборудования
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Шесть наземных станций киевского метро закрыли из-за повреждений оборудования, сообщили в городской администрации украинской столицы в Telegram-канале.
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"Шесть наземных станций "красной линии" метро закрыты на вход для пассажиров. Поезда временно не курсируют между станциями "Лесная" и "Днепр", - говорится в сообщении киевской городской администрации.
Как заявляют в администрации, во время демонтажных работ на Дарницком путепроводе один из его элементов попал на пути метрополитена, что привело к повреждению "некоторых их элементов". Более подробных данных не приводится.
В киевской городской администрации обещают справиться с ремонтом за несколько часов.
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