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Конференция по снежному барсу завершилась в Казани - РИА Новости, 15.03.2025
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17:09 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/kazan-2005212747.html
Конференция по снежному барсу завершилась в Казани
Конференция по снежному барсу завершилась в Казани - РИА Новости, 15.03.2025
Конференция по снежному барсу завершилась в Казани
Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" в Казани позволила расширить горизонты сотрудничества и будет... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:09:00+03:00
2025-03-15T17:09:00+03:00
космос - риа наука
россия
казань
бутан
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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КАЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" в Казани позволила расширить горизонты сотрудничества и будет способствовать продвижению позиции России в международной природоохранной повестке, заявила директор межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" Дарья Петрова. Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" прошла в Казани 13-15 марта. В ней приняли участие более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса: Бутана, Непала, Индии, Китая, Пакистана, Афганистана, Монголии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, а также 11 регионов России. Эксперты, представители органов власти и общественности обсудили подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения. "Площадка конференции позволила обменяться опытом, обрести новые знакомства, расширить горизонты взаимного сотрудничества, договориться о стажировках. Это масштабное мероприятие в области изучения и сохранения снежного барса будет способствовать продвижению имиджа и позиции России в международной природоохранной повестке. Таким образом, Казань стала стартовой точкой для зарождения продуктивного сотрудничества, плотной работы и частых встреч", - сказала директор Петрова. Как отметили организаторы, в течение двух дней состоялись пленарное заседание, две стратегические сессии, четыре рабочих сессии. По итогам мероприятия участники приняли резолюцию по сохранению снежного барса в мире, получившую название Казанской. Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве в образовательной и научно-технической сферах в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов для реализации совместных программ на базе научного центра "Снежный барс" в Республике Алтай и о сотрудничестве между ассоциацией "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" и общественным добровольческим движением "По следам снежного барса". "Международная встреча экспертов из всех 12 стран ареала ирбиса позволила увидеть общую картину того, как сохраняют снежного барса на планете. Угрозы и условия во многом похожи, как и способы сохранения вида. Я уверен, что новые знания и возможность узнать бесценный опыт каждой из стран, соглашения о сотрудничестве и реальные рабочие планы - это шанс улучшить охрану редкого хищника во всем мире", - отметил председатель общего собрания межрегиональной ассоциации "Ирбис" Али Узденов. Среди основных факторов, влияющих сегодня на численность снежного барса в мире, участники называли браконьерство, нехватку кормовой базы из-за неконтролируемой охоты на диких копытных животных, а также развитие скотоводства, которое сокращает территории обитания снежного барса. "Темы, которые касаются объектов животного мира, особо охраняемых природных территорий, экологии и природы в целом близки и понятны каждому, потому что мы являемся частью природы и зависим от ее качества. Это наше будущее. А участие большого международного сообщества, как на этой конференции, дает еще больший толчок к устойчивости, росту и позиционированию Российской Федерации в мире. Нам есть о чем рассказать и чем поделиться. Такие конференции должны стать ежегодными и проводиться на периодической основе", - сказала директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Ирина Маканова. Сохранение снежного барса в России является одной из основных целей национального проекта "Экологическое благополучие".
https://ria.ru/20250314/kazan-2004938217.html
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космос - риа наука, россия, казань, бутан, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Космос - РИА Наука, Россия, Казань, Бутан, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Конференция по снежному барсу завершилась в Казани

Конференция по снежному барсу прошла в Казани 13-15 марта

© Фото : Межрегиональная Ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис"Международная конференция в Казани "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий"
Международная конференция в Казани Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Межрегиональная Ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис"
Международная конференция в Казани "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий"
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КАЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" в Казани позволила расширить горизонты сотрудничества и будет способствовать продвижению позиции России в международной природоохранной повестке, заявила директор межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" Дарья Петрова.
Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" прошла в Казани 13-15 марта. В ней приняли участие более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса: Бутана, Непала, Индии, Китая, Пакистана, Афганистана, Монголии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, а также 11 регионов России. Эксперты, представители органов власти и общественности обсудили подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения.
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Казани прошел форум по сохранению снежного барса
14 марта, 11:12
"Площадка конференции позволила обменяться опытом, обрести новые знакомства, расширить горизонты взаимного сотрудничества, договориться о стажировках. Это масштабное мероприятие в области изучения и сохранения снежного барса будет способствовать продвижению имиджа и позиции России в международной природоохранной повестке. Таким образом, Казань стала стартовой точкой для зарождения продуктивного сотрудничества, плотной работы и частых встреч", - сказала директор Петрова.
Как отметили организаторы, в течение двух дней состоялись пленарное заседание, две стратегические сессии, четыре рабочих сессии. По итогам мероприятия участники приняли резолюцию по сохранению снежного барса в мире, получившую название Казанской. Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве в образовательной и научно-технической сферах в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов для реализации совместных программ на базе научного центра "Снежный барс" в Республике Алтай и о сотрудничестве между ассоциацией "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" и общественным добровольческим движением "По следам снежного барса".
"Международная встреча экспертов из всех 12 стран ареала ирбиса позволила увидеть общую картину того, как сохраняют снежного барса на планете. Угрозы и условия во многом похожи, как и способы сохранения вида. Я уверен, что новые знания и возможность узнать бесценный опыт каждой из стран, соглашения о сотрудничестве и реальные рабочие планы - это шанс улучшить охрану редкого хищника во всем мире", - отметил председатель общего собрания межрегиональной ассоциации "Ирбис" Али Узденов.
Среди основных факторов, влияющих сегодня на численность снежного барса в мире, участники называли браконьерство, нехватку кормовой базы из-за неконтролируемой охоты на диких копытных животных, а также развитие скотоводства, которое сокращает территории обитания снежного барса.
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Минниханов рассказал о предстоящей конференции по защите снежного барса
6 марта, 23:18
"Темы, которые касаются объектов животного мира, особо охраняемых природных территорий, экологии и природы в целом близки и понятны каждому, потому что мы являемся частью природы и зависим от ее качества. Это наше будущее. А участие большого международного сообщества, как на этой конференции, дает еще больший толчок к устойчивости, росту и позиционированию Российской Федерации в мире. Нам есть о чем рассказать и чем поделиться. Такие конференции должны стать ежегодными и проводиться на периодической основе", - сказала директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Ирина Маканова.
Сохранение снежного барса в России является одной из основных целей национального проекта "Экологическое благополучие".
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Минниханов: Татарстан разработал проекты по изучению генома снежного барса
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Космос - РИА НаукаРоссияКазаньБутанМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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