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Посол в Риме рассказал о вызове в МИД Италии - РИА Новости, 15.03.2025
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08:44 15.03.2025 (обновлено: 14:13 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/italiya-2005152448.html
Посол в Риме рассказал о вызове в МИД Италии
Посол в Риме рассказал о вызове в МИД Италии - РИА Новости, 15.03.2025
Посол в Риме рассказал о вызове в МИД Италии
Посол в Риме Алексей Парамонов, вызванный в пятницу в МИД Италии, назвал слова официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой в адрес... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T08:44:00+03:00
2025-03-15T14:13:00+03:00
в мире
россия
италия
рим
серджо маттарелла
мария захарова
алексей парамонов
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РИМ, 15 мар — РИА Новости. Посол в Риме Алексей Парамонов, вызванный в пятницу в МИД Италии, назвал слова официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой в адрес президента Италии Серджо Маттареллы защитой от нападок на Россию."Использование в публичных заявлениях главы итальянского государства заведомо ложных, сомнительных с исторической и моральной точек зрения параллелей и нарративов, которые оскорбительны для России, ее руководства и народа, еще более отягощает нынешнюю удручающую атмосферу двусторонних отношений. Порекомендовали итальянским дипломатам рассматривать реакцию МИД России не как "словесную атаку", а как нашу защиту от ничем не спровоцированных повторяющихся нападок на Россию", — сказал Парамонов.Стороны пришли к пониманию, что важно более продуктивно использовать имеющиеся дипломатические каналы, чтобы предотвращать недопонимание и конфликтные ситуации, добавил посол.Заявления МаттареллыПрезидент Италии, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, заявил, что Россия якобы продвигает опасную риторику с "угрозами в адрес Украины, внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами".Комментируя вызов российского посла в итальянский МИД, Захарова в пятницу сказала, что таким образом Рим еще больше привлек внимание к собственным проблемам, так как "защищаться им нечем". Итальянская сторона, по ее словам, реагирует подобным образом, так как Москва в очередной раз поймала того же самого человека на вранье.В начале февраля Маттарелла на лекции в университете Марселя провел параллели между Россией и нацистской Германией. Захарова назвала его слова оскорбительными, охарактеризовала их как кощунственные измышления, возмутительные и откровенно ложные.В ответ на волну заявлений итальянских политиков, выразивших солидарность с Маттареллой, проживающий в России журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо запустил онлайн-петицию, в которой итальянцам предложили выразить несогласие с Маттареллой и извиниться перед россиянами.Захарова сообщила 22 февраля о встрече с журналистом, который передал ей петицию с извинениями за слова Маттареллы, подписанную 10 тысячами итальянцев.
https://ria.ru/20250315/ataka-2005182514.html
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в мире, россия, италия, рим, серджо маттарелла, мария захарова, алексей парамонов
В мире, Россия, Италия, Рим, Серджо Маттарелла, Мария Захарова, Алексей Парамонов
Посол в Риме рассказал о вызове в МИД Италии

Парамонов назвал реакцию Захаровой на слова Маттареллы защитой от нападок на РФ

© Фото : предоставлено Первым Европейским департамент МИД РоссииПосол России в Риме Алексей Парамонов
Посол России в Риме Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : предоставлено Первым Европейским департамент МИД России
Посол России в Риме Алексей Парамонов. Архивное фото
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РИМ, 15 мар — РИА Новости. Посол в Риме Алексей Парамонов, вызванный в пятницу в МИД Италии, назвал слова официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой в адрес президента Италии Серджо Маттареллы защитой от нападок на Россию.

В четверг дипломат назвала враньем и фейком заявление итальянского политика о том, что Москвы якобы угрожает Европе ядерным оружием.

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"Использование в публичных заявлениях главы итальянского государства заведомо ложных, сомнительных с исторической и моральной точек зрения параллелей и нарративов, которые оскорбительны для России, ее руководства и народа, еще более отягощает нынешнюю удручающую атмосферу двусторонних отношений. Порекомендовали итальянским дипломатам рассматривать реакцию МИД России не как "словесную атаку", а как нашу защиту от ничем не спровоцированных повторяющихся нападок на Россию", — сказал Парамонов.
Стороны пришли к пониманию, что важно более продуктивно использовать имеющиеся дипломатические каналы, чтобы предотвращать недопонимание и конфликтные ситуации, добавил посол.
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Заявления Маттареллы

Президент Италии, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, заявил, что Россия якобы продвигает опасную риторику с "угрозами в адрес Украины, внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами".
Комментируя вызов российского посла в итальянский МИД, Захарова в пятницу сказала, что таким образом Рим еще больше привлек внимание к собственным проблемам, так как "защищаться им нечем". Итальянская сторона, по ее словам, реагирует подобным образом, так как Москва в очередной раз поймала того же самого человека на вранье.
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В начале февраля Маттарелла на лекции в университете Марселя провел параллели между Россией и нацистской Германией. Захарова назвала его слова оскорбительными, охарактеризовала их как кощунственные измышления, возмутительные и откровенно ложные.
В ответ на волну заявлений итальянских политиков, выразивших солидарность с Маттареллой, проживающий в России журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо запустил онлайн-петицию, в которой итальянцам предложили выразить несогласие с Маттареллой и извиниться перед россиянами.
Захарова сообщила 22 февраля о встрече с журналистом, который передал ей петицию с извинениями за слова Маттареллы, подписанную 10 тысячами итальянцев.
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В миреРоссияИталияРимСерджо МаттареллаМария ЗахароваАлексей Парамонов
 
 
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