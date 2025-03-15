https://ria.ru/20250315/italiya-2005152448.html

Посол в Риме рассказал о вызове в МИД Италии

Посол в Риме рассказал о вызове в МИД Италии - РИА Новости, 15.03.2025

Посол в Риме рассказал о вызове в МИД Италии

Посол в Риме Алексей Парамонов, вызванный в пятницу в МИД Италии, назвал слова официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой в адрес... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T08:44:00+03:00

2025-03-15T08:44:00+03:00

2025-03-15T14:13:00+03:00

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РИМ, 15 мар — РИА Новости. Посол в Риме Алексей Парамонов, вызванный в пятницу в МИД Италии, назвал слова официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой в адрес президента Италии Серджо Маттареллы защитой от нападок на Россию."Использование в публичных заявлениях главы итальянского государства заведомо ложных, сомнительных с исторической и моральной точек зрения параллелей и нарративов, которые оскорбительны для России, ее руководства и народа, еще более отягощает нынешнюю удручающую атмосферу двусторонних отношений. Порекомендовали итальянским дипломатам рассматривать реакцию МИД России не как "словесную атаку", а как нашу защиту от ничем не спровоцированных повторяющихся нападок на Россию", — сказал Парамонов.Стороны пришли к пониманию, что важно более продуктивно использовать имеющиеся дипломатические каналы, чтобы предотвращать недопонимание и конфликтные ситуации, добавил посол.Заявления МаттареллыПрезидент Италии, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, заявил, что Россия якобы продвигает опасную риторику с "угрозами в адрес Украины, внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами".Комментируя вызов российского посла в итальянский МИД, Захарова в пятницу сказала, что таким образом Рим еще больше привлек внимание к собственным проблемам, так как "защищаться им нечем". Итальянская сторона, по ее словам, реагирует подобным образом, так как Москва в очередной раз поймала того же самого человека на вранье.В начале февраля Маттарелла на лекции в университете Марселя провел параллели между Россией и нацистской Германией. Захарова назвала его слова оскорбительными, охарактеризовала их как кощунственные измышления, возмутительные и откровенно ложные.В ответ на волну заявлений итальянских политиков, выразивших солидарность с Маттареллой, проживающий в России журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо запустил онлайн-петицию, в которой итальянцам предложили выразить несогласие с Маттареллой и извиниться перед россиянами.Захарова сообщила 22 февраля о встрече с журналистом, который передал ей петицию с извинениями за слова Маттареллы, подписанную 10 тысячами итальянцев.

https://ria.ru/20250315/ataka-2005182514.html

https://ria.ru/20250304/italija-2003030808.html

https://ria.ru/20250304/italija-2002959015.html

https://ria.ru/20250227/italija-2001940963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, италия, рим, серджо маттарелла, мария захарова, алексей парамонов