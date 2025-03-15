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В Италии сделали заявление об отправке военных на Украину - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/italija-2005199630.html
В Италии сделали заявление об отправке военных на Украину
В Италии сделали заявление об отправке военных на Украину - РИА Новости, 15.03.2025
В Италии сделали заявление об отправке военных на Украину
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, принявшая участие в видеоконференции "коалиции желающих" по поддержке Киева, подтвердила, что Италия не намерена... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:47:00+03:00
2025-03-15T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
италия
джорджа мелони
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РИМ, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, принявшая участие в видеоконференции "коалиции желающих" по поддержке Киева, подтвердила, что Италия не намерена участвовать в возможной отправке вооруженного контингента на Украину, сообщила пресс-служба руководства Совета министров страны. "Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжить работу с европейскими и западными партнерами, а также с США, для определения надежных и эффективных гарантий безопасности, повторив, что национальное участие в возможной отправке наземных вооруженных сил не предусматривается", - сообщил правительственный Дворец Киджи. Мелони и другие представители итальянского руководства ранее неоднократно заявляли, что выступают против предложения Франции и Великобритании отправить воинский контингент на Украину в составе европейских сил. Италия считает идею преждевременной, но готова обсуждать ее в случае инициативы под эгидой ООН. В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html
https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html
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в мире, украина, россия, италия, джорджа мелони
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Италия, Джорджа Мелони
В Италии сделали заявление об отправке военных на Украину

Мелони: Италия не будет участвовать в возможной отправке войск на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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РИМ, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, принявшая участие в видеоконференции "коалиции желающих" по поддержке Киева, подтвердила, что Италия не намерена участвовать в возможной отправке вооруженного контингента на Украину, сообщила пресс-служба руководства Совета министров страны.
"Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжить работу с европейскими и западными партнерами, а также с США, для определения надежных и эффективных гарантий безопасности, повторив, что национальное участие в возможной отправке наземных вооруженных сил не предусматривается", - сообщил правительственный Дворец Киджи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет заменить Украине НАТО
Вчера, 08:00
Мелони и другие представители итальянского руководства ранее неоднократно заявляли, что выступают против предложения Франции и Великобритании отправить воинский контингент на Украину в составе европейских сил. Италия считает идею преждевременной, но готова обсуждать ее в случае инициативы под эгидой ООН.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Европа нашла рецепт спасения Украины
8 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИталияДжорджа Мелони
 
 
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