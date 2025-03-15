https://ria.ru/20250315/italija-2005199630.html

В Италии сделали заявление об отправке военных на Украину

В Италии сделали заявление об отправке военных на Украину - РИА Новости, 15.03.2025

В Италии сделали заявление об отправке военных на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, принявшая участие в видеоконференции "коалиции желающих" по поддержке Киева, подтвердила, что Италия не намерена... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T15:47:00+03:00

2025-03-15T15:47:00+03:00

2025-03-15T15:47:00+03:00

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РИМ, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, принявшая участие в видеоконференции "коалиции желающих" по поддержке Киева, подтвердила, что Италия не намерена участвовать в возможной отправке вооруженного контингента на Украину, сообщила пресс-служба руководства Совета министров страны. "Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжить работу с европейскими и западными партнерами, а также с США, для определения надежных и эффективных гарантий безопасности, повторив, что национальное участие в возможной отправке наземных вооруженных сил не предусматривается", - сообщил правительственный Дворец Киджи. Мелони и другие представители итальянского руководства ранее неоднократно заявляли, что выступают против предложения Франции и Великобритании отправить воинский контингент на Украину в составе европейских сил. Италия считает идею преждевременной, но готова обсуждать ее в случае инициативы под эгидой ООН. В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

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в мире, украина, россия, италия, джорджа мелони