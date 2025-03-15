https://ria.ru/20250315/grenlandiya-2005146522.html

В Гренландии считают, что остров не готов к независимости

В Гренландии считают, что остров не готов к независимости - РИА Новости, 15.03.2025

В Гренландии считают, что остров не готов к независимости

Гренландия экономически не готова отделиться от Дании и стать суверенным государством, такое мнение высказали РИА Новости две русские жительницы острова. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T06:52:00+03:00

2025-03-15T06:52:00+03:00

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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 15 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия экономически не готова отделиться от Дании и стать суверенным государством, такое мнение высказали РИА Новости две русские жительницы острова. Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. "Гренландия в настоящее время далека от того, чтобы позволить себе жить без внешней помощи. Дания по-прежнему выплачивает местным властям очень большие суммы. Но они (гренландцы - ред.) решили занять позицию жертвы, считая, что все их обижают, и ведут себя, как ребенок, который хочет покинуть родительский дом", - считает Татьяна Панина, которая живет в маленьком городке Какорток на юге острова. Алёна Кохлер, которая живёт в столице острова Нуук, также считает, что Гренландия не готова, и что возможна только политика независимости "шаг за шагом". Жизнь острова и сейчас не идеальна: обе собеседницы агентства отмечают, что система здравоохранения и система образования испытывают серьезные проблемы. "В плане образования, конечно, в Гренландии сильно отстают и от Европы, и от России. Но есть исторические объяснения. Это нормальный процесс, который просто должен идти к лучшему со временем. Это не потому, что они глупые, не потому, что они ленивые. Это эволюционный процесс, который начался намного позже (чем в Европе и в РФ - ред.)", - говорит Кохлер. Что касается системы здравоохранения, Татьяна подчеркивает, что в первую очередь она страдает от нехватки квалифицированных врачей и специалистов, потому что зарплаты слишком низкие. "Молодые люди из Гренландии, желающие стать врачами, уезжают учиться в Данию, поскольку существуют субсидии и квоты, позволяющие им поступить в университеты там. Они потом не возвращаются", - рассказывает она. При этом в Гренландии нет аптек. За лекарством надо обращаться именно к врачу, зато оно будет бесплатно, добавляет женщина. По словам Паниной, отсутствие перспектив, бедность и ощущение безнадежности приводят к проблемам с алкоголем у населения. Есть и проблема суицидов. "Конечно нужно с этим бороться, что требует много инициатив. Но инициативы требуют денег, которых у Гренландии нет, и местные власти отказались от помощи Дании в этом вопросе", - дополняет ее слова Кохлер. С другой стороны, обе считают, что проблема алкоголя в том числе связана с отсутствием привычки употреблять этанол у народов Арктики. Вопрос проведения референдума о независимости от Дании стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии , равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004579457.html

https://ria.ru/20250313/premer-2004887550.html

https://ria.ru/20250121/grenlandiya-1994732494.html

https://ria.ru/20250314/grenlandija-2005121610.html

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