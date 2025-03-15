Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии считают, что остров не готов к независимости - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 15.03.2025 (обновлено: 06:53 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/grenlandiya-2005146522.html
В Гренландии считают, что остров не готов к независимости
В Гренландии считают, что остров не готов к независимости - РИА Новости, 15.03.2025
В Гренландии считают, что остров не готов к независимости
Гренландия экономически не готова отделиться от Дании и стать суверенным государством, такое мнение высказали РИА Новости две русские жительницы острова. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T06:52:00+03:00
2025-03-15T06:53:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993959462_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_e0373c6907f3ffaeb9a22c910981335b.jpg
НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 15 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия экономически не готова отделиться от Дании и стать суверенным государством, такое мнение высказали РИА Новости две русские жительницы острова. Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. "Гренландия в настоящее время далека от того, чтобы позволить себе жить без внешней помощи. Дания по-прежнему выплачивает местным властям очень большие суммы. Но они (гренландцы - ред.) решили занять позицию жертвы, считая, что все их обижают, и ведут себя, как ребенок, который хочет покинуть родительский дом", - считает Татьяна Панина, которая живет в маленьком городке Какорток на юге острова. Алёна Кохлер, которая живёт в столице острова Нуук, также считает, что Гренландия не готова, и что возможна только политика независимости "шаг за шагом". Жизнь острова и сейчас не идеальна: обе собеседницы агентства отмечают, что система здравоохранения и система образования испытывают серьезные проблемы. "В плане образования, конечно, в Гренландии сильно отстают и от Европы, и от России. Но есть исторические объяснения. Это нормальный процесс, который просто должен идти к лучшему со временем. Это не потому, что они глупые, не потому, что они ленивые. Это эволюционный процесс, который начался намного позже (чем в Европе и в РФ - ред.)", - говорит Кохлер. Что касается системы здравоохранения, Татьяна подчеркивает, что в первую очередь она страдает от нехватки квалифицированных врачей и специалистов, потому что зарплаты слишком низкие. "Молодые люди из Гренландии, желающие стать врачами, уезжают учиться в Данию, поскольку существуют субсидии и квоты, позволяющие им поступить в университеты там. Они потом не возвращаются", - рассказывает она. При этом в Гренландии нет аптек. За лекарством надо обращаться именно к врачу, зато оно будет бесплатно, добавляет женщина. По словам Паниной, отсутствие перспектив, бедность и ощущение безнадежности приводят к проблемам с алкоголем у населения. Есть и проблема суицидов. "Конечно нужно с этим бороться, что требует много инициатив. Но инициативы требуют денег, которых у Гренландии нет, и местные власти отказались от помощи Дании в этом вопросе", - дополняет ее слова Кохлер. С другой стороны, обе считают, что проблема алкоголя в том числе связана с отсутствием привычки употреблять этанол у народов Арктики. Вопрос проведения референдума о независимости от Дании стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии , равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004579457.html
https://ria.ru/20250313/premer-2004887550.html
https://ria.ru/20250121/grenlandiya-1994732494.html
https://ria.ru/20250314/grenlandija-2005121610.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993959462_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7922e75c5f1fb195ce12c45417145d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп
В Гренландии считают, что остров не готов к независимости

Русские жительницы Гренландии считают, что остров не готов к независимости

© РИА НовостиГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости
Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 15 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия экономически не готова отделиться от Дании и стать суверенным государством, такое мнение высказали РИА Новости две русские жительницы острова.
Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании.
Избирательный участок в Нууке во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Гренландии рассказали об ожиданиях от прошедших парламентских выборов
12 марта, 17:24
"Гренландия в настоящее время далека от того, чтобы позволить себе жить без внешней помощи. Дания по-прежнему выплачивает местным властям очень большие суммы. Но они (гренландцы - ред.) решили занять позицию жертвы, считая, что все их обижают, и ведут себя, как ребенок, который хочет покинуть родительский дом", - считает Татьяна Панина, которая живет в маленьком городке Какорток на юге острова.
Алёна Кохлер, которая живёт в столице острова Нуук, также считает, что Гренландия не готова, и что возможна только политика независимости "шаг за шагом".
Жизнь острова и сейчас не идеальна: обе собеседницы агентства отмечают, что система здравоохранения и система образования испытывают серьезные проблемы.
"В плане образования, конечно, в Гренландии сильно отстают и от Европы, и от России. Но есть исторические объяснения. Это нормальный процесс, который просто должен идти к лучшему со временем. Это не потому, что они глупые, не потому, что они ленивые. Это эволюционный процесс, который начался намного позже (чем в Европе и в РФ - ред.)", - говорит Кохлер.
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Премьер Гренландии призвал решительно отвергнуть слова Трампа про аннексию
13 марта, 23:35
Что касается системы здравоохранения, Татьяна подчеркивает, что в первую очередь она страдает от нехватки квалифицированных врачей и специалистов, потому что зарплаты слишком низкие.
"Молодые люди из Гренландии, желающие стать врачами, уезжают учиться в Данию, поскольку существуют субсидии и квоты, позволяющие им поступить в университеты там. Они потом не возвращаются", - рассказывает она.
При этом в Гренландии нет аптек. За лекарством надо обращаться именно к врачу, зато оно будет бесплатно, добавляет женщина.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Партия премьера Гренландии не будет требовать независимости, заявил депутат
21 января, 06:24
По словам Паниной, отсутствие перспектив, бедность и ощущение безнадежности приводят к проблемам с алкоголем у населения. Есть и проблема суицидов.
"Конечно нужно с этим бороться, что требует много инициатив. Но инициативы требуют денег, которых у Гренландии нет, и местные власти отказались от помощи Дании в этом вопросе", - дополняет ее слова Кохлер.
С другой стороны, обе считают, что проблема алкоголя в том числе связана с отсутствием привычки употреблять этанол у народов Арктики.
Вопрос проведения референдума о независимости от Дании стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии , равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Гренландии осудили высказывания Трампа об аннексии острова
Вчера, 21:06
 
В миреГренландияДанияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала