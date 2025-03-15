В Гренландии провели митинг в знак протеста против притязаний Трампа
Около 800 гренландцев вышли на митинг против притязаний Трампа на остров
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Около 800 гренландцев, включая политических лидеров, собрались на митинг в столице Гренландии Нууке в знак протеста против притязаний президента США Дональда Трампа в отношении острова, сообщает телерадиокомпания DR.
"По оценкам полиции, до 800 человек приняли участие в демонстрации против Дональда Трампа во второй половине дня в Нууке", - сообщает DR.
По данным телерадиокомпании, шествие закончилось у американского консульства, где участники спели национальный гимн Гренландии и воткнули маленькие национальные флаги в снег у здания.
Согласно DR, в митинге приняли участие пока еще действующий премьер Гренландии Муте Эгеде и глава лидирующей на выборах в гренландский парламент партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен.
Как показывают фото и видео с места событий, приводимые DR, на некоторых баннерах, которые держали митингующие, было написано "Make America Go Away" ("Заставим Америку уйти прочь") - вариация знаменитого лозунга предвыборной кампании Трампа - "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"). Среди лозунгов также были "Мы не продаемся", "Нет значит нет! Хватит нам угрожать!" и другие.
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Трамп в четверг в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в очередной раз выразил уверенность в том, что Гренландия станет частью США, добавив, что, по его мнению, это необходимо с точки зрения международной безопасности. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее писала, что Трамп "серьезно настроен" присоединить Гренландию к США и допускает военный сценарий.
Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.