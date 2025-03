https://ria.ru/20250315/grenlandija-2005241248.html

В Гренландии провели митинг в знак протеста против притязаний Трампа

В Гренландии провели митинг в знак протеста против притязаний Трампа - РИА Новости, 15.03.2025

В Гренландии провели митинг в знак протеста против притязаний Трампа

Около 800 гренландцев, включая политических лидеров, собрались на митинг в столице Гренландии Нууке в знак протеста против притязаний президента США Дональда... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T21:22:00+03:00

2025-03-15T21:22:00+03:00

2025-03-15T21:22:00+03:00

в мире

гренландия

сша

дания

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992848907_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9281f4d5549c4580a3e3dca24f27c5d0.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Около 800 гренландцев, включая политических лидеров, собрались на митинг в столице Гренландии Нууке в знак протеста против притязаний президента США Дональда Трампа в отношении острова, сообщает телерадиокомпания DR. "По оценкам полиции, до 800 человек приняли участие в демонстрации против Дональда Трампа во второй половине дня в Нууке", - сообщает DR. По данным телерадиокомпании, шествие закончилось у американского консульства, где участники спели национальный гимн Гренландии и воткнули маленькие национальные флаги в снег у здания. Согласно DR, в митинге приняли участие пока еще действующий премьер Гренландии Муте Эгеде и глава лидирующей на выборах в гренландский парламент партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен. Как показывают фото и видео с места событий, приводимые DR, на некоторых баннерах, которые держали митингующие, было написано "Make America Go Away" ("Заставим Америку уйти прочь") - вариация знаменитого лозунга предвыборной кампании Трампа - "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"). Среди лозунгов также были "Мы не продаемся", "Нет значит нет! Хватит нам угрожать!" и другие. Трамп в четверг в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в очередной раз выразил уверенность в том, что Гренландия станет частью США, добавив, что, по его мнению, это необходимо с точки зрения международной безопасности. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее писала, что Трамп "серьезно настроен" присоединить Гренландию к США и допускает военный сценарий. Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250305/grenlandiya-2003218425.html

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1993003943.html

https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html

гренландия

сша

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп