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В Горловке из-за атаки беспилотника загорелся автобус - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/gorlovka-2005228864.html
В Горловке из-за атаки беспилотника загорелся автобус
В Горловке из-за атаки беспилотника загорелся автобус - РИА Новости, 15.03.2025
В Горловке из-за атаки беспилотника загорелся автобус
Рейсовый автобус загорелся в Горловке в ДНР из-за атаки БПЛА, пожар потушен, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:21:00+03:00
2025-03-15T19:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся в Горловке в ДНР из-за атаки БПЛА, пожар потушен, пострадавших нет, сообщает МЧС России. "Из-за атаки БПЛА загорелся рейсовый автобус. В салоне находились два пассажира и водитель. Все смогли выбраться самостоятельно. Медицинская помощь не потребовалась", - говорится в Telegram-канале ведомства. На месте работали четверо пожарных и единица техники МЧС России.
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горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Горловке из-за атаки беспилотника загорелся автобус

В Горловке из-за атаки украинского беспилотника загорелся рейсовый автобус

© МЧС РоссииПоследствия атаки беспилотника ВСУ в Горловке. Кадр видео
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Горловке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© МЧС России
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Горловке. Кадр видео
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся в Горловке в ДНР из-за атаки БПЛА, пожар потушен, пострадавших нет, сообщает МЧС России.
"Из-за атаки БПЛА загорелся рейсовый автобус. В салоне находились два пассажира и водитель. Все смогли выбраться самостоятельно. Медицинская помощь не потребовалась", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На месте работали четверо пожарных и единица техники МЧС России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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