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В Горловке из-за атаки беспилотника загорелся автобус
В Горловке из-за атаки беспилотника загорелся автобус - РИА Новости, 15.03.2025
В Горловке из-за атаки беспилотника загорелся автобус
Рейсовый автобус загорелся в Горловке в ДНР из-за атаки БПЛА, пожар потушен, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:21:00+03:00
2025-03-15T19:21:00+03:00
2025-03-15T19:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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горловка
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся в Горловке в ДНР из-за атаки БПЛА, пожар потушен, пострадавших нет, сообщает МЧС России. "Из-за атаки БПЛА загорелся рейсовый автобус. В салоне находились два пассажира и водитель. Все смогли выбраться самостоятельно. Медицинская помощь не потребовалась", - говорится в Telegram-канале ведомства. На месте работали четверо пожарных и единица техники МЧС России.
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Горловке из-за атаки беспилотника загорелся автобус
В Горловке из-за атаки украинского беспилотника загорелся рейсовый автобус