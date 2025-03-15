https://ria.ru/20250315/gorlovka-2005228864.html

В Горловке из-за атаки беспилотника загорелся автобус

В Горловке из-за атаки беспилотника загорелся автобус - РИА Новости, 15.03.2025

В Горловке из-за атаки беспилотника загорелся автобус

Рейсовый автобус загорелся в Горловке в ДНР из-за атаки БПЛА, пожар потушен, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T19:21:00+03:00

2025-03-15T19:21:00+03:00

2025-03-15T19:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005228406_0:318:710:717_1920x0_80_0_0_0f9dbd6b96fd122eabd89a938d32e3c8.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся в Горловке в ДНР из-за атаки БПЛА, пожар потушен, пострадавших нет, сообщает МЧС России. "Из-за атаки БПЛА загорелся рейсовый автобус. В салоне находились два пассажира и водитель. Все смогли выбраться самостоятельно. Медицинская помощь не потребовалась", - говорится в Telegram-канале ведомства. На месте работали четверо пожарных и единица техники МЧС России.

https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)