https://ria.ru/20250315/gorlovka-2005216347.html

Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку

Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку - РИА Новости, 15.03.2025

Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку

Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе в субботу, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T17:27:00+03:00

2025-03-15T17:27:00+03:00

2025-03-15T17:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе в субботу, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, в 12.25 мск ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, происшествия