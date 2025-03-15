https://ria.ru/20250315/gorlovka-2005157539.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 15.03.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска за полчаса выпустили по горловке 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T09:38:00+03:00
2025-03-15T09:38:00+03:00
2025-03-15T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по горловке 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)... 08.15 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм... 08.25 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм... 08.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм; 08.35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250309/vojska-2003896291.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке 12 натовских снарядов за полчаса