В ФРГ медбрата обвинили в убийстве пациентов, мешавших отдыхать на работе
Bild: в Германии врача обвинили в девяти убийствах и 34 покушениях на пациентов
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Прокуратура предъявила медбрату из города Вюрзелен на западе ФРГ обвинение в девяти убийствах и 34 покушениях на убийство пациентов, он мог вводить им смертельные инъекции, чтобы обеспечить себе "спокойные ночи" на работе, сообщает газета Bild.
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"Сообщается, что медбрат убил девять пациентов с помощью инъекций. Согласно обвинительному заключению, предполагаемый серийный убийца хотел отдохнуть в ночные смены", - пишет издание.
Мужчина работал в паллиативном отделении местной клиники с 2020 года. Летом 2024 года он был арестован после того, как у работодателя возникли подозрения на его счет. Выяснилось, что он вводил пациентам снотворное и обезболивающее в слишком больших дозах.
Уже после ареста выяснилось, что лишь за период с декабря 2023 года по май 2024 года мужчина успел убить таким образом девять человек, еще в 34 случаях он обвиняется в покушении на убийство. При этом среди жертв были не только смертельно больные люди, но и пациенты, которые уже шли на поправку и готовились к выписке. Правоохранители продолжают расследование, уделяя внимание более раннему периоду профессиональной деятельности медбрата.
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