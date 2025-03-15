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В ФРГ медбрата обвинили в убийстве пациентов, мешавших отдыхать на работе - РИА Новости, 15.03.2025
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17:14 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/germanija-2005213482.html
В ФРГ медбрата обвинили в убийстве пациентов, мешавших отдыхать на работе
В ФРГ медбрата обвинили в убийстве пациентов, мешавших отдыхать на работе - РИА Новости, 15.03.2025
В ФРГ медбрата обвинили в убийстве пациентов, мешавших отдыхать на работе
Прокуратура предъявила медбрату из города Вюрзелен на западе ФРГ обвинение в девяти убийствах и 34 покушениях на убийство пациентов, он мог вводить им... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Прокуратура предъявила медбрату из города Вюрзелен на западе ФРГ обвинение в девяти убийствах и 34 покушениях на убийство пациентов, он мог вводить им смертельные инъекции, чтобы обеспечить себе "спокойные ночи" на работе, сообщает газета Bild. "Сообщается, что медбрат убил девять пациентов с помощью инъекций. Согласно обвинительному заключению, предполагаемый серийный убийца хотел отдохнуть в ночные смены", - пишет издание. Мужчина работал в паллиативном отделении местной клиники с 2020 года. Летом 2024 года он был арестован после того, как у работодателя возникли подозрения на его счет. Выяснилось, что он вводил пациентам снотворное и обезболивающее в слишком больших дозах. Уже после ареста выяснилось, что лишь за период с декабря 2023 года по май 2024 года мужчина успел убить таким образом девять человек, еще в 34 случаях он обвиняется в покушении на убийство. При этом среди жертв были не только смертельно больные люди, но и пациенты, которые уже шли на поправку и готовились к выписке. Правоохранители продолжают расследование, уделяя внимание более раннему периоду профессиональной деятельности медбрата.
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германия, в мире
Германия, В мире
В ФРГ медбрата обвинили в убийстве пациентов, мешавших отдыхать на работе

Bild: в Германии врача обвинили в девяти убийствах и 34 покушениях на пациентов

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Прокуратура предъявила медбрату из города Вюрзелен на западе ФРГ обвинение в девяти убийствах и 34 покушениях на убийство пациентов, он мог вводить им смертельные инъекции, чтобы обеспечить себе "спокойные ночи" на работе, сообщает газета Bild.
«
"Сообщается, что медбрат убил девять пациентов с помощью инъекций. Согласно обвинительному заключению, предполагаемый серийный убийца хотел отдохнуть в ночные смены", - пишет издание.
Мужчина работал в паллиативном отделении местной клиники с 2020 года. Летом 2024 года он был арестован после того, как у работодателя возникли подозрения на его счет. Выяснилось, что он вводил пациентам снотворное и обезболивающее в слишком больших дозах.
Уже после ареста выяснилось, что лишь за период с декабря 2023 года по май 2024 года мужчина успел убить таким образом девять человек, еще в 34 случаях он обвиняется в покушении на убийство. При этом среди жертв были не только смертельно больные люди, но и пациенты, которые уже шли на поправку и готовились к выписке. Правоохранители продолжают расследование, уделяя внимание более раннему периоду профессиональной деятельности медбрата.
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