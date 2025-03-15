https://ria.ru/20250315/gazovoz-2005144695.html

В РАН назвали минимальные сроки строительства российского газовоза с нуля

В РАН назвали минимальные сроки строительства российского газовоза с нуля - РИА Новости, 15.03.2025

В РАН назвали минимальные сроки строительства российского газовоза с нуля

Строительство нового отечественного газовоза с нуля займет минимум шесть лет, но еще предстоит создать верфи и обучать кадры, говорится в исследовании научного... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T05:46:00+03:00

2025-03-15T05:46:00+03:00

2025-03-15T05:46:00+03:00

экономика

россия

дальний восток

андрей костин (банкир)

арктик спг - 2

объединенная судостроительная корпорация

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Строительство нового отечественного газовоза с нуля займет минимум шесть лет, но еще предстоит создать верфи и обучать кадры, говорится в исследовании научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Срок реализации проекта строительства отечественного газовоза определяется периодом более чем шесть лет, которые уйдут на создание нового проекта газовоза (только проектирование - не менее двух лет), поиск основных подрядчиков, разработку системы хранения и транспортировки СПГ, проектирование и разработку двигателей и винто-рулевого комплекса и на собственно строительство судна", - говорится в исследовании "Вывоз стабилен, но пауза неизбежна". При этом отмечается, что для обеспечения технологического суверенитета "целый ряд компетенций придется нарабатывать с нуля". "В значительной степени это относится к арктическому крупнотоннажному судостроению - начиная от проектирования судов и криогенного оборудования до создания требуемых верфей", - отмечается в документе. Авторы исследования подчеркивают, что для реализации таких проектов, как "Арктик СПГ 2", и их круглогодичного функционирования необходимо решить вопрос с нехваткой газовозов ледового класса. Однако из-за санкционного давления России не приходится рассчитывать на кооперацию с другими странами. Решение проблемы с нехваткой газовозов поставит на паузу арктические СПГ-проекты, считают в научном совете. "На наш взгляд, возникающая пауза развития арктических проектов естественна и необходима, если мы подходим к решению задачи развития отечественной индустрии производства СПГ всерьез и надолго", - отмечается в сообщении. В России строительством газовозов занимается судоверфь "Звезда". Кроме того, банк ВТБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) прорабатывают сооружение на Дальнем Востоке верфи, специализирующейся на морском торговом флоте. Предполагается разместить площадку в бухте Промежуточная. По словам главы ВТБ Андрея Костина, объем инвестиций в строительство новой верфи оценивается в сумму не менее 5 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250221/putin-2000856306.html

https://ria.ru/20250221/gaz-2000919620.html

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экономика, россия, дальний восток, андрей костин (банкир), арктик спг - 2, объединенная судостроительная корпорация