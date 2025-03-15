https://ria.ru/20250315/gazovoz-2005144695.html
В РАН назвали минимальные сроки строительства российского газовоза с нуля
В РАН назвали минимальные сроки строительства российского газовоза с нуля - РИА Новости, 15.03.2025
В РАН назвали минимальные сроки строительства российского газовоза с нуля
Строительство нового отечественного газовоза с нуля займет минимум шесть лет, но еще предстоит создать верфи и обучать кадры, говорится в исследовании научного... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:46:00+03:00
2025-03-15T05:46:00+03:00
2025-03-15T05:46:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
андрей костин (банкир)
арктик спг - 2
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Строительство нового отечественного газовоза с нуля займет минимум шесть лет, но еще предстоит создать верфи и обучать кадры, говорится в исследовании научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Срок реализации проекта строительства отечественного газовоза определяется периодом более чем шесть лет, которые уйдут на создание нового проекта газовоза (только проектирование - не менее двух лет), поиск основных подрядчиков, разработку системы хранения и транспортировки СПГ, проектирование и разработку двигателей и винто-рулевого комплекса и на собственно строительство судна", - говорится в исследовании "Вывоз стабилен, но пауза неизбежна". При этом отмечается, что для обеспечения технологического суверенитета "целый ряд компетенций придется нарабатывать с нуля". "В значительной степени это относится к арктическому крупнотоннажному судостроению - начиная от проектирования судов и криогенного оборудования до создания требуемых верфей", - отмечается в документе. Авторы исследования подчеркивают, что для реализации таких проектов, как "Арктик СПГ 2", и их круглогодичного функционирования необходимо решить вопрос с нехваткой газовозов ледового класса. Однако из-за санкционного давления России не приходится рассчитывать на кооперацию с другими странами. Решение проблемы с нехваткой газовозов поставит на паузу арктические СПГ-проекты, считают в научном совете. "На наш взгляд, возникающая пауза развития арктических проектов естественна и необходима, если мы подходим к решению задачи развития отечественной индустрии производства СПГ всерьез и надолго", - отмечается в сообщении. В России строительством газовозов занимается судоверфь "Звезда". Кроме того, банк ВТБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) прорабатывают сооружение на Дальнем Востоке верфи, специализирующейся на морском торговом флоте. Предполагается разместить площадку в бухте Промежуточная. По словам главы ВТБ Андрея Костина, объем инвестиций в строительство новой верфи оценивается в сумму не менее 5 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250221/putin-2000856306.html
https://ria.ru/20250221/gaz-2000919620.html
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экономика, россия, дальний восток, андрей костин (банкир), арктик спг - 2, объединенная судостроительная корпорация
Экономика, Россия, Дальний Восток, Андрей Костин (банкир), Арктик СПГ - 2, Объединенная судостроительная корпорация
В РАН назвали минимальные сроки строительства российского газовоза с нуля
Строительство российского газовоза с нуля займет минимум шесть лет
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Строительство нового отечественного газовоза с нуля займет минимум шесть лет, но еще предстоит создать верфи и обучать кадры, говорится в исследовании научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Срок реализации проекта строительства отечественного газовоза определяется периодом более чем шесть лет, которые уйдут на создание нового проекта газовоза (только проектирование - не менее двух лет), поиск основных подрядчиков, разработку системы хранения и транспортировки СПГ, проектирование и разработку двигателей и винто-рулевого комплекса и на собственно строительство судна", - говорится в исследовании "Вывоз стабилен, но пауза неизбежна".
При этом отмечается, что для обеспечения технологического суверенитета "целый ряд компетенций придется нарабатывать с нуля". "В значительной степени это относится к арктическому крупнотоннажному судостроению - начиная от проектирования судов и криогенного оборудования до создания требуемых верфей", - отмечается в документе.
Авторы исследования подчеркивают, что для реализации таких проектов, как "Арктик СПГ 2
", и их круглогодичного функционирования необходимо решить вопрос с нехваткой газовозов ледового класса. Однако из-за санкционного давления России
не приходится рассчитывать на кооперацию с другими странами.
Решение проблемы с нехваткой газовозов поставит на паузу арктические СПГ-проекты, считают в научном совете. "На наш взгляд, возникающая пауза развития арктических проектов естественна и необходима, если мы подходим к решению задачи развития отечественной индустрии производства СПГ всерьез и надолго", - отмечается в сообщении.
В России строительством газовозов занимается судоверфь "Звезда". Кроме того, банк ВТБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК
) прорабатывают сооружение на Дальнем Востоке
верфи, специализирующейся на морском торговом флоте. Предполагается разместить площадку в бухте Промежуточная. По словам главы ВТБ Андрея Костина
, объем инвестиций в строительство новой верфи оценивается в сумму не менее 5 миллиардов долларов.